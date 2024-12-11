Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

«Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3 км», — говорится в сообщении ведомства.
Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км, уточнили в МЧС.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запаха сероводорода также нет, как и угрозы для населения. Звонков и жалоб от населения не поступало.
Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп нет.
Ранее, 9 декабря, на Северных Курилах на вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту 5 км. Отмечается, что в городе Северо-Курильске пеплопада, запаха сероводорода и угрозы для населения не было. При этом звонки и жалобы от населения не поступали.
Перед этим, 13 ноября, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,4 км. В региональном МЧС уточнили, что пеплопада и запаха сероводорода в городе Северо-Курильске не наблюдалось. Звонков и жалоб от населения не поступало.
До этого, 31 октября, на вулкане Эбеко в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой 2,5 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км.
Ему установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Такой код присваивается вулканам, которые проявляют повышенную активность с высокой вероятностью извержения.