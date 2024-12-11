Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Ранее, 9 декабря, на Северных Курилах на вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту 5 км. Отмечается, что в городе Северо-Курильске пеплопада, запаха сероводорода и угрозы для населения не было. При этом звонки и жалобы от населения не поступали.