Ноябрь 2024 года в Якутске стал одним из самых теплых за последние 30 лет

При этом ученого удивляют и температуры первой декады декабря. «Меня больше всего удивляет нынешний декабрь. Ожидаю в итоге значения, близкие к рекордным. При норме среднемесячной температуры декабря в минус 37 градусов фактическая температура за первые десять дней месяца, по данным наблюдений, составила минус 26,1 градуса. Отклонение от нормы составило 8,9 градуса», — рассказал ученый.