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Ноябрь 2024 года в Якутске стал одним из самых теплых за последние 30 лет

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Прошедший ноябрь вошел в тройку самых теплых за последние 30 лет в Якутске. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории геотермии криолитозоны Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Юрий Скачков.

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Источник: Freepik

«Прошедший ноябрь вошел в тройку самых теплых в Якутске за последние 30 лет. На первом месте — 2020 год со средней температурой минус 19,7 градуса, на втором месте 2021 год — минус 21,1 градуса», — отметил Скачков.

При этом ученого удивляют и температуры первой декады декабря. «Меня больше всего удивляет нынешний декабрь. Ожидаю в итоге значения, близкие к рекордным. При норме среднемесячной температуры декабря в минус 37 градусов фактическая температура за первые десять дней месяца, по данным наблюдений, составила минус 26,1 градуса. Отклонение от нормы составило 8,9 градуса», — рассказал ученый.

Самая низкая температура воздуха (минус 32,4 градуса) была отмечена 9 декабря, а самая высокая — минус 20,5 градуса — 8 декабря.

По данным Службы по наблюдению за изменениями климата «Коперник», ноябрь этого года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений — глобальная температура в ноябре в среднем составила 14,1 градуса, что на 0,73 градуса выше среднего показателя за 1991−2020 годы.