Землетрясение произошло на границе Китая и Казахстана

Также недавно в США произошло землетрясение. В штате Невада в США было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 83 км к востоку от Карсон-Сити. Его очаг находился на глубине 8,4 км. О пострадавших и разрушениях данных не сообщалось.