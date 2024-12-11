Ученые предсказали достижение порога потепления к 2060 году

Уточняется, что речь о значении потепления в 1,5 градуса Цельсия. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Environmental Research Letters.
Ранее сообщалось, что большинство регионов суши на Земле превысят критический порог потепления в 1,5 градуса Цельсия к 2040 году или немного раньше. Однако, согласно анализу 10 климатических моделей, 34 региона суши к 2040 году превысят уровень потепления в 1,6 градуса Цельсия.
«При этом в 31 из данных регионов порог будет превышен на 2 градуса Цельсия. В 26 регионах к 2060 году потепление пройдет порог в 3 градуса Цельсия», — отмечается в статье.