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Ученые предсказали достижение порога потепления к 2060 году

Журнал Environmental Research Letters сообщил, что группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Стэнфордского университета и Университета штата Колорадо заявила, что пороговые значения регионального потепления будут достигнуты быстрее, чем это считалось ранее.

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Источник: AP 2024

Уточняется, что речь о значении потепления в 1,5 градуса Цельсия. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Ранее сообщалось, что большинство регионов суши на Земле превысят критический порог потепления в 1,5 градуса Цельсия к 2040 году или немного раньше. Однако, согласно анализу 10 климатических моделей, 34 региона суши к 2040 году превысят уровень потепления в 1,6 градуса Цельсия.

«При этом в 31 из данных регионов порог будет превышен на 2 градуса Цельсия. В 26 регионах к 2060 году потепление пройдет порог в 3 градуса Цельсия», — отмечается в статье.