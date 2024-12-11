Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

«Предстоящие выходные дни, 14 и 15 декабря, станут настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей. В эти дни произойдет быстрая смена синоптических процессов. В субботу погоду в Москве и области будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем, а в воскресенье на вахту погоды заступит компактный циклон с Финского залива. За 24 часа атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Падение давления продолжится и в понедельник, оно достигнет 976 гПа, и войдет в число 7 самых низких для этой даты декабря», — написала синоптик.