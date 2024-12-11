Нобилис. Почему датская пихта лучше обычной елки, в чем плюсы

«Датчанка» практически не осыпается, что избавляет вас от постоянной уборки иголок. Это особенно важно для тех, кто хочет сохранить праздничное настроение без лишних хлопот. Кроме того, дерево не требует сложного ухода: достаточно поставить его в воду и держать вдали от отопительных приборов.