Народные приметы на 13 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

13 декабря в народном календаре — Андреев день. Православные верующие в этот день вспоминают Андрея Первозванного, одного из апостолов Христа. На Руси апостол считался покровителем морского искусства и семейной жизни.
Приметы погоды 13 декабря
В этот день крестьяне делали прорубь на реке и слушали воду: если было, значит, зима будет мягкой, а если вода бурлит — суровой.
Еще погоду определяли по огню в печи. Если он красный, надо ждать холодов, если белый — станет теплее. Еще на Андреев день есть такие приметы:
- день ясный и морозный — следующий урожай будет богатым;
- выпал снег — будет лежать до апреля;
- уголь на лучине крутится — ждать холодов;
- кошка активно умывается — будет холодно и ясно.
Что можно делать 13 декабря
В этот день традиционно пекли калиту — коржик из белого теста с медом и сушеными ягодами. В центре коржа делали отверстие и подвешивали на веревочку. Это мучное изделие символизировало счастливый брак. Вот что еще делали в этот день:
Что запрещено делать 13 декабря
Андрей Первозванный — покровитель рыбаков и моряков. Считается, что в этот день не стоит ссориться и ругаться с представителями морских профессий — так можно навести на себя гнев святого. Вот чего еще не стоит делать:
- шить, рукодельничать и выполнять домашнюю работу;
- сидеть без дела — святой накажет бездельников разными неприятностями;
- ругаться со своим супругом или супругой — разлад может затянуться;
- есть жирную пищу и пить алкоголь;
- сплетничать и обсуждать чужие проблемы — можно оказаться на месте того, человека, которого обсуждают.