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Народные приметы на 13 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

13 декабря смотрим на огонь, печем коржик и не ругаемся с моряками. О других приметах этого дня читайте в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

13 декабря в народном календаре — Андреев день. Православные верующие в этот день вспоминают Андрея Первозванного, одного из апостолов Христа. На Руси апостол считался покровителем морского искусства и семейной жизни.

Приметы погоды 13 декабря

В этот день крестьяне делали прорубь на реке и слушали воду: если было, значит, зима будет мягкой, а если вода бурлит — суровой.

Еще погоду определяли по огню в печи. Если он красный, надо ждать холодов, если белый — станет теплее. Еще на Андреев день есть такие приметы:

  • день ясный и морозный — следующий урожай будет богатым;
  • выпал снег — будет лежать до апреля;
  • уголь на лучине крутится — ждать холодов;
  • кошка активно умывается — будет холодно и ясно.

Что можно делать 13 декабря

В этот день традиционно пекли калиту — коржик из белого теста с медом и сушеными ягодами. В центре коржа делали отверстие и подвешивали на веревочку. Это мучное изделие символизировало счастливый брак. Вот что еще делали в этот день:

  • накрывали стол с мучным и звали гостей — стол должен быть скромным, но тех, кто не постится, можно угостить рыбой;
  • девушки кидали монеты в окно, чтобы приманить суженого;
  • ели чеснок — считалось, он поможет укрепить здоровье;

Что запрещено делать 13 декабря

Андрей Первозванный — покровитель рыбаков и моряков. Считается, что в этот день не стоит ссориться и ругаться с представителями морских профессий — так можно навести на себя гнев святого. Вот чего еще не стоит делать:

  • шить, рукодельничать и выполнять домашнюю работу;
  • сидеть без дела — святой накажет бездельников разными неприятностями;
  • ругаться со своим супругом или супругой — разлад может затянуться;
  • есть жирную пищу и пить алкоголь;
  • сплетничать и обсуждать чужие проблемы — можно оказаться на месте того, человека, которого обсуждают.