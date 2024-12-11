Пожар «Франклин» бушует в Малибу в Калифорнии. Фото

Лесные пожары в жаркой Калифорнии — не редкость в любое время года. В декабре ситуация обычно безопаснее, но в уходящем году первый месяц зимы выдался очень сухим и жарким. Очередное возгорание началось в минувший понедельник как небольшой лесной пожар около дороги Малибу Каньон Роуд в горах Санта-Моники.