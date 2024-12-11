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Пожар «Франклин» бушует в Малибу в Калифорнии. Фото

Небо окрасилось в оранжевый, а тысячи людей спасаются бегством.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Лесные пожары в жаркой Калифорнии — не редкость в любое время года. В декабре ситуация обычно безопаснее, но в уходящем году первый месяц зимы выдался очень сухим и жарким. Очередное возгорание началось в минувший понедельник как небольшой лесной пожар около дороги Малибу Каньон Роуд в горах Санта-Моники.

Источник: Reuters

К утру вторника площадь пожара составляла уже почти 1100 гектар. По словам местной погодной службы, пламя такое жаркое, что даже изменяет направление ветра, буквально затягивая воздух в пожар.

Источник: Reuters

Подробности очередного стихийного бедствия рассказала газета The Washington Post. По словам начальника Пожарной службы штата Энтони Марроне, пожар не удалось локализовать и он представляет большую угрозу. Что именно вызвало пожар, пока неизвестно.

Источник: Reuters

Сообщений о жертвах пока нет, хотя много домов уже поглощено стихией; точных цифр официальные лица пока не называют. Пожар пытаются потушить 700 пожарных, и вскоре их число вырастет до 1000. Марроне призывает всех жителей района следить за новостями и следовать любым просьбам об эвакуации.

Источник: Reuters

В зоне бедствия находится 18 тысяч человек и 8 тысяч зданий, по словам окружного шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луны. Двум тысячам людей уже приказали эвакуироваться, еще шести тысячам — ждать распоряжений властей. Над эвакуацией и управлением транспортом работает около 150 офицеров полиции.

Источник: Reuters

Пожару активно помогает сильный, горячий и сухой ветер со стороны Санта-Аны. Ожидается, что пожароопасная погода продержится в регионе как минимум до вечера четверга. В целом ситуация остается рискованной почти для всего штата.

Источник: Reuters

В округах Сан-Диего и Сан-Обиспо тоже объявлен красный уровень тревоги, который продлится до вечера среды. Чтобы снизить риски возгорания, электроэнергетические компании обесточивают целые районы: без света в этих округах сидит 50 тысяч человек, и еще 270 тысяч может остаться без электричества, если угроза возрастет.

Источник: Reuters

В интернете уже распространились видео с багровым апокалиптическим заревом: город и небо в нем залиты оранжевым светом. Пламя уже подбирается к центру Малибу. Школы в городе закрыты, а часть студентов переехала из общежитий в лагерь для беженцев.

Массовая эвакуация для Малибу не в новинку: в прошлый раз нечто подобное происходило в 2018 году во время пожара «Вулзи», самого крупного в истории города. Тогда пламя уничтожило 1600 построек и 40 тысяч гектаров земли около города.

Источник: Reuters

Ранее рассказывали про ситуацию с лесными пожарами в России.