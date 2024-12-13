Народные приметы на 14 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

14 декабря в народном календаре — Грамотник, или Наумов день. Православные в этот день вспоминают святого Наума, жившего на севере Израиля в VII веке до нашей эры и написавшего книгу предсказаний.
Приметы погоды 14 декабря
Считалось, что если в ночь на Наумов день увидеть во сне азбуку, удача и благополучие будут с вами весь год.
Еще этот день наши предки смотрели на звездное небо. Если звезд на нем много, назавтра ударит мороз, а если они ярко мерцают — быть метели. Были еще и такие приметы:
- сильный ветер — к сильным морозам;
- с улицы слышен собачий лай — к снегопаду;
- облака плывут против ветра — скоро похолодает;
- громкое каркают вороны — будет метель;
- снег летит хлопьями — будет еще хуже;
- иней — к скорой росе;
- низко плывущие облака — к сильным холодам.
Что можно делать 14 декабря
До революции в этот день отмечали День учителя — поэтому считалось хорошим тоном сделать учителям какой-нибудь подарок: часто это были продукты питания, вроде яиц, крупы или курицы. Вот чем еще стоит заняться в этот день:
- посвятить время образованию или получению новой информации;
- задуматься о продолжении учебы;
- начать читать новую книгу — это считается хорошей приметой;
- купить книгу или учебник — а вот другие покупки лучше отложить.
Что запрещено делать 14 декабря
Учащимся в этот день было запрещено есть во время учебы и перекусывать между уроками — не то забудут все, что выучили. Еще в этот день нельзя:
- чтобы книги лежали без дела: нужно читать их и заниматься;
- ругаться и ссориться;
- отказывать в милостыне нуждающимся;
- смотреть в глаза нищему, когда подаете милостыню — иначе можно оказаться на его месте;
- расхваливать чужие познания.