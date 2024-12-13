Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 14 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

14 декабря — учимся, покупаем книги и смотрим на звезды. Другие приметы ищите в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 771 мм рт. ст. +4°
Источник: https://unsplash.com/

14 декабря в народном календаре — Грамотник, или Наумов день. Православные в этот день вспоминают святого Наума, жившего на севере Израиля в VII веке до нашей эры и написавшего книгу предсказаний.

Приметы погоды 14 декабря

Считалось, что если в ночь на Наумов день увидеть во сне азбуку, удача и благополучие будут с вами весь год.

Еще этот день наши предки смотрели на звездное небо. Если звезд на нем много, назавтра ударит мороз, а если они ярко мерцают — быть метели. Были еще и такие приметы:

  • сильный ветер — к сильным морозам;
  • с улицы слышен собачий лай — к снегопаду;
  • облака плывут против ветра — скоро похолодает;
  • громкое каркают вороны — будет метель;
  • снег летит хлопьями — будет еще хуже;
  • иней — к скорой росе;
  • низко плывущие облака — к сильным холодам.

Что можно делать 14 декабря

До революции в этот день отмечали День учителя — поэтому считалось хорошим тоном сделать учителям какой-нибудь подарок: часто это были продукты питания, вроде яиц, крупы или курицы. Вот чем еще стоит заняться в этот день:

  • посвятить время образованию или получению новой информации;
  • задуматься о продолжении учебы;
  • начать читать новую книгу — это считается хорошей приметой;
  • купить книгу или учебник — а вот другие покупки лучше отложить.

Что запрещено делать 14 декабря

Учащимся в этот день было запрещено есть во время учебы и перекусывать между уроками — не то забудут все, что выучили. Еще в этот день нельзя:

  • чтобы книги лежали без дела: нужно читать их и заниматься;
  • ругаться и ссориться;
  • отказывать в милостыне нуждающимся;
  • смотреть в глаза нищему, когда подаете милостыню — иначе можно оказаться на его месте;
  • расхваливать чужие познания.