Антарктический ледяной щит оказался уязвим

Полученные данные охватывают период от 28 до 20 миллионов лет назад, когда существовали только антарктические ледяные щиты, а климат Земли был значительно теплее. В это время орбита Земли играла ключевую роль в инициировании изменений в ледяном покрове, вызывая фазы быстрого таяния и восстановления. Выявлено, что при более эксцентричной орбите таяние происходило интенсивнее, а в периоды более круговой орбиты ледяной щит был стабильнее.