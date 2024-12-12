Когда сажать кукурузу в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Первое время после посадки кукуруза растет медленно, поэтому ей необходимо рыхление для доступа кислорода к нижней части растений. Аккуратно разбивайте корку земли в междурядьях каждый день после обильного полива. Чем выше стебли, тем аккуратнее нужно рыхлить, чтобы не повредить придаточные корни.

Первое время после всходов культура требует умеренного полива. Спустя четыре недели можно обильно увлажнять грунт один раз в 5—6 дней. Ориентируйтесь на состояние почвы. Если она высохла на глубину 5 см, то грядку стоит полить. В период закладки початков и их созревания количество воды сокращают в два раза.

Как только на растениях появились три или четыре взрослых листа, нужно провести подкормку органикой — настоянным раствором куриного помета или коровяка. Перед тем как внести удобрения, обильно увлажните грядку, чтобы не сжечь корни растения. Вторую подкормку делают во время цветения кукурузы. Посадки поливают раствором нитрофоски — 50 г препарата на 1 кв. м. Если в процессе роста листья культуры стали менять цвет, внесите по инструкции любые фосфорно-калийные удобрения.

Чтобы растения не болели, достаточно выбирать гибриды, устойчивые к распространенным инфекциям, а также соблюдать севооборот, вовремя убирать с грядки сорняки и растительные остатки. Что касается вредителей, то при появлении насекомых обработайте растения препаратом «БИ-58» или другим инсектицидом. Расход — 1 ампула на 10 л воды.