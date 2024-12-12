Когда сажать кукурузу в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Початок молодой вареной кукурузы — настоящее лакомство из детства. Поэтому несколько кустов на участке стоит иметь любому дачнику. Стебли растения могут служить идеальной зеленой изгородью, а также подходят для корма кур, кроликов и другой травоядной живности. Собрали для вас в одной статье основные нюансы ухода за злаковой культурой. Далее вы узнаете, когда сажать кукурузу в 2025 году в зависимости от региона страны, какие выбрать сорта и как заботиться о первых всходах, чтобы получить отменный урожай.
Что важно знать о выращивании кукурузы
Кукуруза относится к семейству злаковых и стала второй по популярности растительной культурой в мире после пшеницы. Выращивают ее семенами или рассадным способом. Царица полей считается неприхотливым растением, но есть ряд условий, которые ей нужно обеспечить. В таблице ниже кратко опишем каждое из них.
|Сроки посева
|Зернами: середина мая — вторая половина июня в зависимости от региона страны.
Рассада: конец апреля — начало мая.
Высадка саженцев в открытый грунт: начало июня, после возвратных заморозков
|Требования к почве
|Богатый азотом чернозем с нейтральным pH и хорошим дренажом. Кислый грунт культуре не подходит
|Место на участке
|Открытые, солнечные грядки без скопления дождевой воды
|Полив
|В фазе до четырех листьев — полив минимальный, один раз в неделю в вечернее время. Далее 5—7 л на 1 кв. м. Если почва на грядках легкая, можно поливать более интенсивно
|Глубина лунки
|На рассаду: 2—4 см.
Зернами в открытый грунт: 4—7 см
|Схема посева в грунт
|В шахматном порядке.
Расстояние между зернами: 30—40 см.
Между рядами: 50—60 см
Популярные сорта кукурузы
Стоит попасть в садовый магазин — и глаза разбегаются от обилия ярких упаковок с семенами, но не стоит полагаться на красивые картинки. При покупке кукурузы лучше выбирать сорта и гибриды, которые хорошо себя зарекомендовали на территории вашего региона. Рекомендуем присмотреться к следующим вариантам.
«Спирит F1»
Гибрид с повышенным содержанием сахара. Вырастает до 165—170 см в высоту. Можно выращивать семена как под пленочным укрытием, так и через рассаду. Зерна кукурузы в початках крупные, нежные. Культура созревает за 67 дней.
«Барон F1»
Высокоурожайный гибрид сахарной кукурузы высотой до 195 см. Созревает за 70 дней от появления первых всходов. Початки кукурузы этого сорта отлично хранятся и перевозятся.
«Супер Санданс F1»
Легкий в выращивании и устойчивый к болезням гибрид. Высота растения — до 200 см. Семена можно сеять, даже когда почва прогрелась до +10 °C. Зерна в початке сладкие, хороши и в свежем, и в вареном виде.
«Добрыня F1»
Гибрид с повышенным содержанием сахара. Созревает за 68 дней после появления первых всходов. Сорт устойчив к основным заболеваниям: пузырчатой головне, ржавчине, увяданию. Вырастает культура до 170 см в высоту. Рекомендуется сажать три или четыре ряда растений для удачного опыления.
«Хони Бэнтам F1»
Гибридный сорт медово-сахарной кукурузы с большими, до 25 см в длину, початками. Урожай поспевает через два с половиной месяца (примерно за 78 дней) после посадки. Семена можно сажать сразу в открытый грунт.
«Порумбень 340 МВ»
Простой среднеранний гибрид, устойчивый к пузырчатой головне и фузариозу. А также гибрид переносит высокую температуру и недостаток влаги, при этом дает высокий урожай. От первых всходов до снятия початков проходит примерно 75—91 день.
«Фаворит F1»
Среднеранний гибрид хорошо плодоносит даже в засушливый период. Высота растений — до 160 см. Початки кукурузы небольшие, но зерно сочное и сладкое. Кукурузу используют для варки или заморозки.
«Бостон F1»
Идеальное сочетание урожайности и скороспелости. Это среднеранний гибрид для тех, кто не любит приторно-сладкие зерна кукурузы. Урожай созревает за 73 дня, хорошо хранится, подходит для варки или консервирования.
«Утренняя песня F1»
Суперсладкий раннеспелый гибрид, отличается высокими требованиями к влаге и питанию. Высота растения — от 128—142 см. Зерно в початках сочное, с нежной кожицей.
«Золотой лед F1»
Среднеранний гибрид высотой до 200 см. От первых всходов до сбора первых початков проходит около 79 дней. Сочные и сладкие зерна кукурузы подходят для употребления в свежем виде и для заморозки.
Когда сажать кукурузу в зависимости от региона
Выбирая семена для посева, ориентируйтесь на ваши климатические условия в регионе. Учитывайте, что в холодных районах почва прогревается медленнее, а летом не так много солнечных дней, как на юге страны. Эти факторы напрямую влияют на урожайность кукурузы, поэтому важно остановиться на правильном сорте. Далее расскажем, на какие разновидности обратить внимание в зависимости от региона.
Центральная Россия и Подмосковье
В Подмосковье и близлежащих регионах центральной части России кукурузу на рассаду высаживают с третьей декады апреля до начала мая. Всходы появляются примерно на пятый или седьмой день, а в открытый грунт их сажают через месяц, когда минует угроза возвратных заморозков. Хороший урожай дают раннеспелые и среднеспелые сорта: «Порумбень 340 МВ», «Фаворит F1», «Золотой лед F1».
Ленинградская область
В Ленинградской области с посевом теплолюбивой культуры на рассаду лучше не торопиться. Отложите эту работу до майских праздников, чтобы саженцы окрепли к началу июня. Если погода неустойчивая, первое время после пересадки в открытый грунт накрывайте их пленкой. Выбирайте ультраранние и раннеспелые сорта: «Супер Санданс F1», «Спирит F1», «Добрыня F1».
Южные регионы и Крым
На юге страны можно выбрать ранние, среднеспелые и даже поздние сорта кукурузы, которые хорошо переносят небольшую засуху и сильную жару. Жители этих мест могут сеять культуру сразу в открытый грунт. Примерные сроки начала работ — с середины апреля до второй половины мая. Подходящие сорта для этой местности — «Фаворит F1», «Хони Бэнтам F1», «Порумбень 340 МВ».
Урал и Сибирь
Кукуруза — южная гостья, но за долгие годы ее научились выращивать даже в Сибири и на Урале. Для холодных регионов страны подойдут следующие раннеспелые сорта, устойчивые к небольшим понижениям температуры: «Спирит F1», «Барон F1», «Супер Санданс F1», «Добрыня F1». Начинайте сажать рассаду в конце апреля, а перед высадкой на основные грядки в начале лета как следует закаляйте всходы.
Дальний Восток
В регионах с контрастным климатом кукурузу сажают рассадным способом обычно в первых числах мая. В открытый грунт подросшие растения высаживают примерно через 30 дней. Для Приморья есть специальный районированный сорт — среднеспелый сахарный «Анкор». Кроме того, для выращивания подходят сорта «Сластена» и «Леденец».
Когда сажать кукурузу в открытый грунт в зависимости от сезона
Опытные огородники не ограничиваются только весенним посевом кукурузы. Ведь эту растительную культуру можно сажать в течение всего дачного сезона и регулярно собирать урожай.
Весной
Весенний посев подходит как для ультраранних, так и для поздних сортов (со сроком созревания до 140 дней) сахарной кукурузы. Можно выделить под культуру несколько грядок и вырастить обе разновидности. В этом случае первый урожай вы соберете в середине лета, а потом полакомитесь сочными початками в конце сентября.
В регионах с холодным климатом позднеспелые сорта выращивать в открытом грунте не рекомендуют, потому что они не успеют созреть до осенних холодов. При этом их можно посадить в отапливаемую теплицу, если у вас будет свободное место, или остановиться на ранних и среднеспелых вариантах.
Летом
В жаркую погоду вырастить кукурузу гораздо проще. Воздух и почва уже хорошо прогрелись, а заморозков не будет до осени. Хорошее время для посева — с конца мая до начала июня, но можно проводить процедуру посадки до конца первого летнего месяца.
В теплых регионах страны можно сеять кукурузу дважды за лето, но в этом случае отдавайте предпочтение ультраранним сортам. Особое внимание в жару обращайте на влажность почвы. Чем выше температура, тем быстрее она будет пересыхать, а это губительно для семян. Поэтому обильно поливайте грядку до момента, как появятся первые всходы.
Таблица благоприятных дней для посадки кукурузы по лунному календарю
С давних пор огородники выбирали время посадки растений, ориентируясь на определенные фазы Луны. Кукуруза не стала исключением. Ее рекомендуют сеять зернами или пересаживать рассаду в открытый грунт во время фазы роста небесного тела. Считается, что в этот период все процессы идут быстрее: семена прорастают, а растения лучше приживаются на новом месте. В таблицах ниже представлены благоприятные и неблагоприятные даты 2025 года для посадки кукурузы.
Посадка семян на рассаду и посадка семян в открытый грунт
|Месяц
|Благоприятные дни
|Апрель
|1—4, 9, 28—30
|Май
|1—3, 6—12, 28—30
|Июнь
|3, 5—11, 26
|Месяц
|Неблагоприятные дни
|Апрель
|14, 16—27
|Май
|13—27
|Июнь
|12—25
Кроме лунного календаря, советуем ориентироваться на народные приметы. К примеру, во время цветения вишни или каштана наступает хорошее время для посева кукурузы. Почва при этом прогревается до +12 °C.
Основные правила посадки кукурузы
Чтобы получить хороший урожай, нужно соблюдать технологию посадки. Без этого даже неприхотливая кукуруза вырастет слабой и мелкой.
Семенами в открытый грунт
Этот способ идеально подходит для теплых регионов с длинным и жарким летом.
1. Дождитесь, пока воздух и почва прогреются до +12 °C
Кукуруза любит тепло, поэтому в холодном грунте семена не прорастут. Не удивительно, что при раннем посеве температура воздуха и почвы имеет большое значение. На улице должна установиться теплая погода, а земля хорошо прогреться. Ее температуру можно измерить специальным прибором или обычным спиртовым термометром, если закопать изделие в огороде на глубину 18—20 см и оставить под землей на полчаса.
2. Выберите место
Грядки с кукурузой делают на самом освещенном месте, где нет скопления влаги во время дождей. Культура любит обильный солнечный свет, хорошо переносит ветер и сквозняки. Ее предшественниками могут быть помидоры, арбузы, тыквы, дыни и любые корнеплоды.
3. Подготовьте почву
Царица полей предпочитает плодородный, рыхлый грунт с хорошим дренажом. Застой влаги губителен для корневой системы этой культуры так же, как и тяжелый суглинок. Поэтому грядки для весенней посадки лучше подготовить с осени. Тщательно удалите с места сорняки, затем внесите 5 кг перепревшего навоза, 200 г двойного суперфосфата и 100 г калийной соли на 1 кв. м, а после сделайте глубокую перекопку.
Весной грядку вновь стоит прорыхлить и удобрить азотом из расчета 20—30 г на 1 кв. м. Если на участке плотная почва, добавьте в нее для разрыхления речной песок — 1 кг на 1 кв. м.
4. Подготовьте семена
Чтобы семена взошли быстрее, их необходимо прогревать в течение 5 дней при температуре около +35 °C, после чего на сутки замочить в теплой воде. Спустя 24 часа можно приступать к посеву.
5. Соблюдайте технологию посадки и полива
Когда все подготовительные процедуры закончены, на грядке нужно разметить места для посева семян. Кукурузу лучше сажать в шахматном порядке на расстоянии 40 см между растениями. Выкопайте лунку на глубину примерно 4—7 см и опустите в нее два или три семечка. Затем засыпьте слегка влажной землей и замульчируйте сухим грунтом.
Если хотите получить обильный урожай, размещайте посадки в несколько коротких рядов. Это упрощает процесс опыления. Расстояние между рядами делайте не менее 60 см.
Поливайте грядку теплой водой по мере подсыхания грунта. Лучше использовать лейку с рассеивателем, чтобы семена не размыло. Для сохранения влаги можно накрыть посевы агроволокном. Всходы появятся уже на 12-е сутки. Через пару дней аккуратно прорядите саженцы кукурузы: удалите слабые, а самые крепкие оставьте.
Рассадой
Если вы живете в регионе с коротким, прохладным летом, кукурузу лучше выращивать рассадным способом. При этом нужно помнить, что культура, как и огурцы, плохо переносит пересадку, поэтому ее не пикируют, а в открытый грунт размещают вместе с земляным комом.
1. Подготовьте грунт
Кукуруза любит рыхлый и питательный грунт. Для этого соедините 2 части перегноя, одну часть песка, такое же количество торфа и на каждые 10 л смеси добавьте по стакану золы. Хорошо перемешайте массу и наполните рассадные емкости. Можно посеять семена в горшочки небольшого объема, а как только сеянцы подрастут, перевалить их в более глубокую тару.
2. Замочите семена
Зерна кукурузы необходимо заранее подготовить к посеву. Для этого разложите на плоской поверхности полиэтиленовый пакет, а на нем бумажное полотенце. Сбрызните бумагу из пульверизатора теплой водой и разложите на ней в один ряд кукурузные зерна. Теперь сверните полиэтилен в несколько слоев так, чтобы семена были внутри, и поместите в теплое место на сутки. Через 24 часа кукуруза прорастет, и можно сажать ее в подготовленные емкости. Глубина посева — 2 см.
3. Позаботьтесь об освещении и поливе
После посева емкости с семенами поставьте на хорошо освещенный подоконник с восточной или юго-восточной стороны. Поддерживайте в помещении температуру +23…+25 °C. Поливайте отстоянной водой комнатной температуры по мере высыхания грунта. Если на улице стоит солнечная погода, дополнительного освещения не нужно. В ненастные дни всходы лучше подсвечивать фитолампой.
4. Закаляйте сеянцы кукурузы
Через две недели после всходов начинайте закалять растения, чтобы подготовить к высадке в открытый грунт. В первые дни достаточно выставлять всходы на улицу всего на 2—3 часа, обязательно защищая их от прямых солнечных лучей. Затем с каждым днем увеличивайте время пребывания. За несколько суток до пересадки молодые растения можно оставлять на улице круглосуточно.
5. Сажайте на грядку по схеме
Когда у рассады кукурузы появились три настоящих листка, ее пора сажать на постоянное место. В это время на улице должна установиться теплая погода и пройти возвратные заморозки. Сделайте на грядке лунки глубиной примерно 4—5 см в шахматном порядке, затем аккуратно вынимайте ростки вместе с земляным комом и осторожно заглубляйте. Корневая шейка должна быть засыпана грунтом, чтобы кукуруза нарастила дополнительные корни.
Советы по уходу за кукурузой после посадки
Как и другие культуры, кукуруза требует ухода в течение всего дачного сезона. Вот несколько основных правил:
Первое время после посадки кукуруза растет медленно, поэтому ей необходимо рыхление для доступа кислорода к нижней части растений. Аккуратно разбивайте корку земли в междурядьях каждый день после обильного полива. Чем выше стебли, тем аккуратнее нужно рыхлить, чтобы не повредить придаточные корни.
Первое время после всходов культура требует умеренного полива. Спустя четыре недели можно обильно увлажнять грунт один раз в 5—6 дней. Ориентируйтесь на состояние почвы. Если она высохла на глубину 5 см, то грядку стоит полить. В период закладки початков и их созревания количество воды сокращают в два раза.
Как только на растениях появились три или четыре взрослых листа, нужно провести подкормку органикой — настоянным раствором куриного помета или коровяка. Перед тем как внести удобрения, обильно увлажните грядку, чтобы не сжечь корни растения. Вторую подкормку делают во время цветения кукурузы. Посадки поливают раствором нитрофоски — 50 г препарата на 1 кв. м. Если в процессе роста листья культуры стали менять цвет, внесите по инструкции любые фосфорно-калийные удобрения.
Чтобы растения не болели, достаточно выбирать гибриды, устойчивые к распространенным инфекциям, а также соблюдать севооборот, вовремя убирать с грядки сорняки и растительные остатки. Что касается вредителей, то при появлении насекомых обработайте растения препаратом «БИ-58» или другим инсектицидом. Расход — 1 ампула на 10 л воды.
В августе сахарная кукуруза достигает молочной спелости. Чтобы не пропустить этот период, обращайте внимание на стебли: под тяжестью початков они гнутся к земле. Еще один признак — изменение цвета зерен с белого на желтый. Если нажать на них ногтем, выделяется белый сок.
Отзыв эксперта
«Для выращивания на своем садовом участке выбирайте сорта и гибриды кукурузы с самым высоким содержанием сахаров, например “Карамело F1”, “Тройная сладость”, “Белая жемчужина F1”.
Посев на рассаду делайте в начале мая в горшочки объемом 500 мл с выдвижным дном. Грунт создайте из торфа с добавлением биогумуса и перлита. В начале июня окрепшую и закаленную рассаду высаживайте в открытый грунт, выбирая самое солнечное место.
Почву кукуруза любит богатую, поэтому заранее внесите компост, биогумус и органическое гранулированное удобрение для овощей. Культура может давать пасынки, особенно в прикорневой зоне. Эти ростки нужно регулярно удалять, так как они забирают влагу и питание у основного растения", — объяснила Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод.
Главное о выращивании кукурузы
Если правильно выбрать место посадки культуры и соблюдать все правила выращивания растения, вы соберете внушительный урожай даже с небольшого участка земли. Вот небольшая памятка по уходу за царицей полей:
1. Выбирайте семена кукурузы районированных сортов и гибридов, устойчивых к распространенным заболеваниям и адаптированных к вашим погодным условиям.
2. В регионах с холодным климатом сажайте ранние и ультраранние сорта рассадным способом.
3. В открытый грунт кукурузу можно сажать, только когда воздух и почва прогреваются выше +12 °C.
4. Перед посевом на рассаду и в открытый грунт семена необходимо замочить до появления корешка.
5. Кукуруза предпочитает рыхлую почву, поэтому заранее внесите на грядку речной песок или торф с добавлением биогумуса и перлита. В кислую почву добавьте древесную золу.
6. До первых всходов обильно поливайте грядки, а затем регулярно рыхлите, чтобы не образовывалась земляная корка.
7. Во время цветения и образования початков сократите полив в два раза.
8. Если листья кукурузы поменяли цвет, внесите минеральные удобрения.
9. Подкармливайте культуру трижды за сезон: весной органикой и азотными препаратами, а в летний период фосфорно-калийными удобрениями.
10. Собирайте урожай, когда стебли кукурузы начали гнуться к земле, а зерна изменили цвет.
Автор: Мария Радионова
Эксперт: Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод