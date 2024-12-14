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Народные приметы на 15 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

15 декабря — играем в снежки, смотрим, как спит кошка и помогаем детям уснуть. Другие приметы — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Depositphotos

15 декабря в народном календаре — Аввакумов день, или День белой зимы. Православные в этот день вспоминают пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. Еще этот день традиционно посвящали снежным играм на свежем воздухе.

Приметы погоды 15 декабря

В этот день наши предки особенно присматривались к животным: например, если кошка спит на полу — значит, станет теплее, если же она на печи или батарее — придут морозы, а если спит весь день — будет лютая стужа. Есть приметы и про других животных, птиц и не только:

  • воробьи чирикают — к теплу, прячутся под крышу — к холодам;
  • курицы сразу идут на насест — к морозам;
  • птицы сидят на верхушках деревьев — будет ветрено;
  • вороны громко и долго каркают — будет снегопад;
  • петух запел раньше обычного — скоро потеплеет;
  • гуси прячут голову под крыло — к морозам;
  • уже выпало много снега — по весне вырастет сочная трава;
  • дождь пошел — значит, до конца января будет сыро;
  • вокруг луны туманный круг — будет метель.

Что можно делать 15 декабря

В этот день было принято отгонять ночниц — невидимых существ, которые, как считалось, мешают детям спать, от чего те кричат и плачут. Был, например, такой обряд: ребенка вели в курятник и трижды обмывали водой, читая заговоры — после этого, как считалось, он станет спать лучше. Вот что еще делали в этот день:

  • пока солнце высоко, устраивали совместные игры на снегу: строили снежные крепости, играли в снежки, катались на санях;
  • девушки собирались вместе, пряли пряжу, обсуждая мечты;
  • старики угадывали, кто из молодежи в грядущем году сыграет свадьбу;
  • избавлялись от старых вещей — считалось, это принесет удачу;
  • в домах под вечер устраивали тихие семейные посиделки.

Что запрещено делать 15 декабря

В Аввакумов день запрещалось заниматься ремонтом в доме — считалось, что это потревожит домового, который разозлится и начнет пакостничать в ответ. Еще в этот день не стоит:

  • матерям кричать на детей — это только раззадорит ночниц, и ребенок станет спать хуже, чем раньше, а еще может заболеть;
  • девушкам во время вязания и шитья говорить о болезнях — иначе тот, кому достанется сшитая вещь, вскоре заболеет;
  • штопать одежду — вместе с зашитой дыркой могут вернуться старые беды;
  • поднимать вещь, если нашли ее на перекрестке — это привлечет неприятности.