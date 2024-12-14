Народные приметы на 15 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

15 декабря в народном календаре — Аввакумов день, или День белой зимы. Православные в этот день вспоминают пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. Еще этот день традиционно посвящали снежным играм на свежем воздухе.
Приметы погоды 15 декабря
В этот день наши предки особенно присматривались к животным: например, если кошка спит на полу — значит, станет теплее, если же она на печи или батарее — придут морозы, а если спит весь день — будет лютая стужа. Есть приметы и про других животных, птиц и не только:
- воробьи чирикают — к теплу, прячутся под крышу — к холодам;
- курицы сразу идут на насест — к морозам;
- птицы сидят на верхушках деревьев — будет ветрено;
- вороны громко и долго каркают — будет снегопад;
- петух запел раньше обычного — скоро потеплеет;
- гуси прячут голову под крыло — к морозам;
- уже выпало много снега — по весне вырастет сочная трава;
- дождь пошел — значит, до конца января будет сыро;
- вокруг луны туманный круг — будет метель.
Что можно делать 15 декабря
В этот день было принято отгонять ночниц — невидимых существ, которые, как считалось, мешают детям спать, от чего те кричат и плачут. Был, например, такой обряд: ребенка вели в курятник и трижды обмывали водой, читая заговоры — после этого, как считалось, он станет спать лучше. Вот что еще делали в этот день:
- пока солнце высоко, устраивали совместные игры на снегу: строили снежные крепости, играли в снежки, катались на санях;
- девушки собирались вместе, пряли пряжу, обсуждая мечты;
- старики угадывали, кто из молодежи в грядущем году сыграет свадьбу;
- избавлялись от старых вещей — считалось, это принесет удачу;
- в домах под вечер устраивали тихие семейные посиделки.
Что запрещено делать 15 декабря
В Аввакумов день запрещалось заниматься ремонтом в доме — считалось, что это потревожит домового, который разозлится и начнет пакостничать в ответ. Еще в этот день не стоит:
- матерям кричать на детей — это только раззадорит ночниц, и ребенок станет спать хуже, чем раньше, а еще может заболеть;
- девушкам во время вязания и шитья говорить о болезнях — иначе тот, кому достанется сшитая вещь, вскоре заболеет;
- штопать одежду — вместе с зашитой дыркой могут вернуться старые беды;
- поднимать вещь, если нашли ее на перекрестке — это привлечет неприятности.