Народные приметы на 16 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

16 декабря в народном календаре — Безмолвник, или День Ивана Молчальника. Православные в этот день вспоминают преподобного Иоанна Молчальника, родившегося в 454 году нашей эры в Малой Армении в семье богатых родителей — после их смерти он раздал все имущество на постройку храмов.
Приметы погоды 16 декабря
- стало меньше воды в реках и колодцах — погода улучшится;
- воробьи расчирикались — к оттепели;
- много снега — следующий год будет урожайным;
- дрова трещат в печке — к морозу;
- снег ложится на мокрую землю — урожай будет плохим.
Что можно делать 16 декабря
В этот день полагается больше думать, размышлять о жизни и помалкивать: это избавит от невзгод и покажет, как жить дальше. Вот чем именно можно заняться сегодня:
- помолиться — причем молча, стараясь не произносить ни слова;
- осмыслить свою жизнь и поступки;
- лечь спать как можно раньше — чтобы нечистая сила не смогла украсть голос после заката;
- если нужно отправиться в дальнюю дорогу, взять с собой льняной платок — он поможет избежать бед.
Что запрещено делать 16 декабря
Молчание — золото. Считалось, что в Безмолвник лучше не открывать лишний раз рот и уж точно не ругаться: семейные конфликты затянутся и вызовут серьезный разлад. Вот чего еще не следует делать в этот день:
- кричать, петь и даже писать;
- вести пустые разговоры;
- рассказывать о себе другим — иначе потом не избежать слухов;
- давать обещания — скорее всего, выполнить их не получится;
- выходить на улицу после заката солнца — недобрые силы могут украсть голос;
- незамужним девушкам — смотреть на свое отражение (даже в чашке с чаем), иначе придется сидеть в девках столько лет, сколько секунд видела себя в зеркале.