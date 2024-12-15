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Народные приметы на 16 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

16 декабря — молчим, думаем о жизни и смотрим на кошку. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Getty Images

16 декабря в народном календаре — Безмолвник, или День Ивана Молчальника. Православные в этот день вспоминают преподобного Иоанна Молчальника, родившегося в 454 году нашей эры в Малой Армении в семье богатых родителей — после их смерти он раздал все имущество на постройку храмов.

Приметы погоды 16 декабря

В этот день, как и в прошлый, главный предсказатель погоды — домашняя кошка. Если она активно умывается, скоро будет солнечно. Если спит клубком — похолодает, а если растянулась во весь рост — потеплеет. Скребет пол когтями — стоит готовиться к метели. Еще на этот день есть такие приметы:

  • стало меньше воды в реках и колодцах — погода улучшится;
  • воробьи расчирикались — к оттепели;
  • много снега — следующий год будет урожайным;
  • дрова трещат в печке — к морозу;
  • снег ложится на мокрую землю — урожай будет плохим.

Что можно делать 16 декабря

В этот день полагается больше думать, размышлять о жизни и помалкивать: это избавит от невзгод и покажет, как жить дальше. Вот чем именно можно заняться сегодня:

  • помолиться — причем молча, стараясь не произносить ни слова;
  • осмыслить свою жизнь и поступки;
  • лечь спать как можно раньше — чтобы нечистая сила не смогла украсть голос после заката;
  • если нужно отправиться в дальнюю дорогу, взять с собой льняной платок — он поможет избежать бед.

Что запрещено делать 16 декабря

Молчание — золото. Считалось, что в Безмолвник лучше не открывать лишний раз рот и уж точно не ругаться: семейные конфликты затянутся и вызовут серьезный разлад. Вот чего еще не следует делать в этот день:

  • кричать, петь и даже писать;
  • вести пустые разговоры;
  • рассказывать о себе другим — иначе потом не избежать слухов;
  • давать обещания — скорее всего, выполнить их не получится;
  • выходить на улицу после заката солнца — недобрые силы могут украсть голос;
  • незамужним девушкам — смотреть на свое отражение (даже в чашке с чаем), иначе придется сидеть в девках столько лет, сколько секунд видела себя в зеркале.