Народные приметы на 16 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день, как и в прошлый, главный предсказатель погоды — домашняя кошка. Если она активно умывается, скоро будет солнечно. Если спит клубком — похолодает, а если растянулась во весь рост — потеплеет. Скребет пол когтями — стоит готовиться к метели. Еще на этот день есть такие приметы: