Цветение сакуры в 2025 году: главные события, даты и места для наблюдения

Когда бог Ниниги, внук богини солнца Аматэрасу и предок японских императоров, спустился с небес на землю, ему нужно было выбрать супругу. Бог гор предложил ему на выбор двух своих дочерей, и Ниниги остановил свой выбор на младшей, Коноханасакуя-химэ, которая была так же прекрасна, как цветущая вишня. Однако бог гор предостерег Ниниги, заявив, что такое решение было роковым. Если бы он выбрал старшую дочь, их потомки стали бы бессмертными, как скалы. А дети, рожденные от младшей дочери, будут иметь яркую, но короткую жизнь, аналогично быстротечному цветению вишни.