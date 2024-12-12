Дачников предостерегли от использования одного популярного средства

Чтобы избежать вышеописанных последствий, эксперты порекомендовали перед использованием подвергать средство тепловой обработке, а также тщательно, желательно до состояния порошка, его измельчать — в этом случае оно будет быстро разлагаться и не привлечет муравьев и других нежелательных гостей. В заключение специалисты посоветовали вносить измельченную яичную скорлупу умеренно — это исключит вероятное негативное влияние средства и на грунт, и на растения.