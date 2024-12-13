Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах РФ

«Опасные явления погоды ожидаются на юге европейской [части] России, это касается практически всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 13—15 декабря на территории Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики пройдут дождь, мокрый снег, со второй половины дня прогнозируется гололед, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Вечером пятницы и в течение субботы будет метель, на дорогах образуются снежные заносы, прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10−15 градусов, усиление ветра с порывами 15−20 м/с, а в горных и предгорных районах Кабардино-Балкарии — до 30 м/с», — сказал он.