Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сильный дождь, мокрый снег, снег, гололед, ветер 15−30 м/с ожидаются на юге РФ и на Кавказе в период с 13 по 15 декабря. Температура в регионах понизится сразу на 10−15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Опасные явления погоды ожидаются на юге европейской [части] России, это касается практически всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Вильфанд уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах этой ночью и утром составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня произойдет понижение до минус 5 градусов, а в горных районах — до минус 10 градусов. «А в субботу дальнейшее понижение температуры: уже ночью до минус 10, в долинах — до минус 15 градусов, в горах — до минус 20−23 градусов», — рассказал он.
В Крыму прогнозируется ветер до 25 м/с, в южных районах — до 30 м/с. В предгорных и горных районах Сочи пройдет сильный снег, а в низинах и предгорьях будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах ожидается гололедица. Над Черным морем появляется возможность формирования смерчей.
По его словам, такая погода обусловлена прохождением активного холодного атмосферного фронта по территории регионов, воздушные массы будут перемещаться с севера, что объясняет понижение температуры и сильные осадки.