Сан-Хосе
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах РФ

В частности, в Северной Осетии и Ингушетии прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Погода в Сан-Хосе: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сильный дождь, мокрый снег, снег, гололед, ветер 15−30 м/с ожидаются на юге РФ и на Кавказе в период с 13 по 15 декабря. Температура в регионах понизится сразу на 10−15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Опасные явления погоды ожидаются на юге европейской [части] России, это касается практически всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 13—15 декабря на территории Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики пройдут дождь, мокрый снег, со второй половины дня прогнозируется гололед, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Вечером пятницы и в течение субботы будет метель, на дорогах образуются снежные заносы, прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10−15 градусов, усиление ветра с порывами 15−20 м/с, а в горных и предгорных районах Кабардино-Балкарии — до 30 м/с», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах этой ночью и утром составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня произойдет понижение до минус 5 градусов, а в горных районах — до минус 10 градусов. «А в субботу дальнейшее понижение температуры: уже ночью до минус 10, в долинах — до минус 15 градусов, в горах — до минус 20−23 градусов», — рассказал он.

В Крыму прогнозируется ветер до 25 м/с, в южных районах — до 30 м/с. В предгорных и горных районах Сочи пройдет сильный снег, а в низинах и предгорьях будет происходить сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах ожидается гололедица. Над Черным морем появляется возможность формирования смерчей.

По его словам, такая погода обусловлена прохождением активного холодного атмосферного фронта по территории регионов, воздушные массы будут перемещаться с севера, что объясняет понижение температуры и сильные осадки.