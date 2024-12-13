Один из самых ярких звездопадов обрушится на Землю 14 декабря

Мощность Геминид в момент пика может достигать до 120 метеоров в час, что делает их одним из самых активных ежегодных метеорных потоков. Однако астрономы предупреждают о неблагоприятных условиях для наблюдения в этом году: «Условия наблюдения Геминид в 2024 году неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15 декабря) существенно помешает наблюдению метеоров. В ночь на субботу она будет полной на 96%», — сообщили ТАСС астрономы.