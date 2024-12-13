Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Один из самых ярких звездопадов обрушится на Землю 14 декабря

Пик метеорного потока Геминиды не будет виден из-за яркой Луны.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 771 мм рт. ст. +4°

В ночь на 14 декабря 2024 года состоится пик активности звездопада Геминиды, одного из самых мощных метеорных потоков, происходящих из созвездия Близнецов. Однако полная Луна, яркость которой составит 96%, затруднит наблюдение этого астрономического явления, как подтвердили в пресс-службе Московского планетария.

Мощность Геминид в момент пика может достигать до 120 метеоров в час, что делает их одним из самых активных ежегодных метеорных потоков. Однако астрономы предупреждают о неблагоприятных условиях для наблюдения в этом году: «Условия наблюдения Геминид в 2024 году неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15 декабря) существенно помешает наблюдению метеоров. В ночь на субботу она будет полной на 96%», — сообщили ТАСС астрономы.

Геминиды активны с 4 по 17 декабря, и их радиант, область вылета метеоров, находится вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Лучшее время для наблюдений — после полуночи, когда радиант находится высоко над горизонтом. Поток виден в обоих полушариях Земли, что делает его доступным для наблюдателей по всему миру.