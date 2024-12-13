В Сочи распустились краснокнижные подснежники

Первым из этих весенних вестников распускается подснежник ризенский, который появляется в предгорьях Сочи. Завершает этот цветочный марафон подснежник плосколистный, который цветет в мае-июне на альпийских лугах. Такое длительное цветение возможно благодаря особенностям местного климата, сообщили в пресс-службе парка.



Цветы, в том числе подснежники, являются органами размножения растений. Их жизненный цикл начинается с семечка, которое, попав в землю, начинает накапливать жизненные силы. В течение 5−10 лет семечко развивает корневую систему, прежде чем появится первый цветок. Этот процесс требует терпения и времени, что делает каждое цветение особенно ценным. Однако стоит помнить, что каждый сорванный побег лишает растение потомства.



Всего на природной территории Сочи произрастает пять видов этих удивительных цветов, каждый из которых является эндемиком, то есть имеет ограниченный ареал распространения. Все они включены в Красную книгу Краснодарского края, соответственно, их сбор запрещен законом.