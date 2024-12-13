Опытные огородники выращивают рассаду без земли: никаких ящиков — компактно и эффективно

Мысли хорошего огородника заняты своим любимым хобби круглогодично. Если весной, летом и осенью он думает о том, как бы вырастить отличный урожай, то зимой строит планы на сезон будущий — какую именно рассаду выращивать и как. Специально для таких неугомонных садоводов придуман совершенно оригинальный способ выращивания саженцев. Без использования земли.
Для этого из большой полиэтиленовой пленки следует вырезать полоски шириной десять сантиметров и длиной около одного метра. На полоску растяните туалетную бумагу и хорошо смочите водой. После этого ближе к верхней части выложите любые семена. Расстояние между ними не должно быть меньше трех сантиметров.
Далее на семена разверните еще один слой туалетной бумаги и слой полиэтилена. Сверните «бутерброд» в рулон так, чтобы посевной материал оказался в верхней части. После этого следует поместить конструкцию в емкость, наполненную водой на пять сантиметров. Теперь остается лишь ждать всходов.
Примечательно, что такой способ выращивания рассады станет прекрасной альтернативой громоздким ящикам земли на подоконнике.