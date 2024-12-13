Опытные огородники выращивают рассаду без земли: никаких ящиков — компактно и эффективно

Для этого из большой полиэтиленовой пленки следует вырезать полоски шириной десять сантиметров и длиной около одного метра. На полоску растяните туалетную бумагу и хорошо смочите водой. После этого ближе к верхней части выложите любые семена. Расстояние между ними не должно быть меньше трех сантиметров.