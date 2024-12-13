Опунция: уход за комнатным растением в домашних условиях

«‎Будьте аккуратны при пересадке, ведь это очень травмирующий процесс. И я сейчас забочусь не о растении, а о вас. Опунция — кактус, обильно покрытый глохидиями. Это мелкие, легко обламывающиеся колючки с микроскопическими крюкообразными выростами. Довольно неприятное и болезненное занятие — это доставать их из-под кожи. Я долго искала способ сделать процесс пересадки безопасным как для себя, так и для растения. Самым удобным способом оказалось использование ватного диска для обламывания сегмента опунции и его посадки в субстрат», — поделилась своим советом Яна Польских, опытный кактусовод, коллекционер и создатель сообщества любителей экзотических растений «Кактусы королевские! Новичкам о кактусах‎».