На юге России порывы ветра могут достигать 30 м/с

«На юге переход через 0 градусов сегодня происходит, по-настоящему такая опасная ситуация: комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Прежде всего это гололедно-изморозевое отложение, а вчера выпало 20 — 30 мм осадков в виде дождя, все это начинает подмерзать на дорогах и на ветвях деревьев, на проводах в сочетании с порывами ветра до 20 м/с, в отдельных районах — до 24 — 29 м/с. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском регионе: Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, ну и так далее. Везде очень сложная ситуация, налипание мокрого снега, дождь, переходящий в мокрый снег, снег», — сказал он.