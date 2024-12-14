Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой

«Поздняя осень и зима — не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. … Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны», — рассказала она.
Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. «Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. … А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта — самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год», — добавила эксперт.
При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия — например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке.
Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.