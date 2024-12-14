Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Россиянам рассказали, как создать домашний огород зимой

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Холодное время года — не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

«Поздняя осень и зима — не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. … Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны», — рассказала она.

Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. «Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. … А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта — самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год», — добавила эксперт.

При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия — например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке.

Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.