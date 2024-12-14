Будет ли магнитная буря 15 декабря: прогноз ученых

Симптомы могут быть как легкими, так и принимать тяжелую форму. Если недомогание умеренное, можно попробовать справиться с ним самостоятельно: больше отдыхать, пораньше ложиться спать, внести в свое расписание дня прогулку и легкую зарядку. Людям с серьезными проявлениями метеозависимости следует обратиться за консультацией к врачу. Считается, что полностью избавиться от метеозависимости нельзя, но можно уменьшить ее проявления, купировать неприятные симптомы и сделать жизнь более комфортной.