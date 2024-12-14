На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за высоких волн

«По данным камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 15 декабря в Тихом океане и Беринговом море в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ) ожидается опасное волнение моря высотой 8−10 м. Утром 16 декабря опасное волнение распространится в район 11290 (Олюторский муниципальный район). Ночью 16 декабря явление распространится в подрайон 11314 (акватория Тихого океана), волнение усилится до 10−12 м. Явление сохранится до конца суток 17 декабря», — говорится в сообщении.