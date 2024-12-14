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На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за высоких волн

Явление сохранится до 17 декабря.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 69% 777 мм рт. ст. +3°
Источник: Lucas Revilla Vacas/CC0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили на Камчатке. В Тихом океане и Беринговом море прогнозируются высокие волны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По данным камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 15 декабря в Тихом океане и Беринговом море в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ) ожидается опасное волнение моря высотой 8−10 м. Утром 16 декабря опасное волнение распространится в район 11290 (Олюторский муниципальный район). Ночью 16 декабря явление распространится в подрайон 11314 (акватория Тихого океана), волнение усилится до 10−12 м. Явление сохранится до конца суток 17 декабря», — говорится в сообщении.

Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет, однако в указанных районах в случае нарушения правил судовождения повышена вероятность возникновения ЧС. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.