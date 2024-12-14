В горах КБР прогнозируют опасность схода лавин и сильный ветер

НАЛЬЧИК, 14 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер на части Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней, в горах сохраняется высокая лавинная опасность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«По данным ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 14 декабря до 18:00 15 декабря в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 тыс. м лавиноопасно», — говорится в сообщении.
Кроме того, 15, 16, 17 декабря в предгорных и горных районах республики местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Из-за резкого снижения температуры в регионе в последние несколько суток сохраняются сложные метеоусловия. Канатные дороги на Эльбрусе не работают, вводилось временное ограничение движения автотранспорта сразу в нескольких районах республики. Специалисты МЧС рекомендуют при таких климатических условиях кататься только на маркированных трассах, не выходить в горы во время сильного снегопада и следить за изменением погоды.