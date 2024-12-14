В горах КБР прогнозируют опасность схода лавин и сильный ветер

Из-за резкого снижения температуры в регионе в последние несколько суток сохраняются сложные метеоусловия. Канатные дороги на Эльбрусе не работают, вводилось временное ограничение движения автотранспорта сразу в нескольких районах республики. Специалисты МЧС рекомендуют при таких климатических условиях кататься только на маркированных трассах, не выходить в горы во время сильного снегопада и следить за изменением погоды.