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½ тонны с 1 сотки — этот сорт картофеля урожайный и вкусный: стабильная продуктивность

За ним охотятся дачники.

Источник: Krasnoyarskmedia

Картофель — одна из самых популярных культур в российских огородах. Естественно, все дачники мечтают о получении огромного урожая без особых усилий. Во многом это зависит от выбранного сорта для посадки.

Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала о сорте Импала, который может быть очень продуктивным. У него масса преимуществ, которые обращают на себя внимание огородников.

Импала — скороспелый сорт, первый урожай можно получить уже через 45 дней после посадки. Урожайность повышенная и стабильная. С одной сотки можно собрать до 500 килограммов. В числе преимуществ сорта — засухоустойчивость и влагоустойчивость: даже в засуху корнеплоды будут себя нормально чувствовать, и при повышенной влажности не страдают.

Также примечательно, что лежкость Импалы повышенная. К тому же, даже при долгом хранении корнеплоды остаются в товарном виде.