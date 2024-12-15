½ тонны с 1 сотки — этот сорт картофеля урожайный и вкусный: стабильная продуктивность

Импала — скороспелый сорт, первый урожай можно получить уже через 45 дней после посадки. Урожайность повышенная и стабильная. С одной сотки можно собрать до 500 килограммов. В числе преимуществ сорта — засухоустойчивость и влагоустойчивость: даже в засуху корнеплоды будут себя нормально чувствовать, и при повышенной влажности не страдают.