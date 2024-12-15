½ тонны с 1 сотки — этот сорт картофеля урожайный и вкусный: стабильная продуктивность

Картофель — одна из самых популярных культур в российских огородах. Естественно, все дачники мечтают о получении огромного урожая без особых усилий. Во многом это зависит от выбранного сорта для посадки.
Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала о сорте Импала, который может быть очень продуктивным. У него масса преимуществ, которые обращают на себя внимание огородников.
Импала — скороспелый сорт, первый урожай можно получить уже через 45 дней после посадки. Урожайность повышенная и стабильная. С одной сотки можно собрать до 500 килограммов. В числе преимуществ сорта — засухоустойчивость и влагоустойчивость: даже в засуху корнеплоды будут себя нормально чувствовать, и при повышенной влажности не страдают.
Также примечательно, что лежкость Импалы повышенная. К тому же, даже при долгом хранении корнеплоды остаются в товарном виде.