Горный перевал закрыли для движения из-за мощного снегопада в Дагестане

На опубликованных кадрах можно увидеть, как на перекрытом участке трассы застрял внедорожник. Уровень снега достигает бампера автомобиля.
Из-за снежной метели и сильного ветра невозможно увидеть конец серпантина, поэтому находиться на перевале сейчас небезопасно. В районе дежурят два бульдозера, однако к расчистке трассы они приступят только после того, как погода утихнет.
«Об открытии дороги будет сообщено дополнительно», — сообщил Telegram-канал «Дагестанавтодора».
Ранее, 14 декабря, стало известно о том, что в Дагестане восстановили нарушенную из-за ветра и снегопада работу энергообъектов. Ранее сообщалось, что более 50 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.