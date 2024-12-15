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Горный перевал закрыли для движения из-за мощного снегопада в Дагестане

В Дагестане из-за мощного снегопада 14 декабря был закрыт проезд на Харибском горном перевале.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 69% 778 мм рт. ст. +7°
Источник: AP 2024

На опубликованных кадрах можно увидеть, как на перекрытом участке трассы застрял внедорожник. Уровень снега достигает бампера автомобиля.

Из-за снежной метели и сильного ветра невозможно увидеть конец серпантина, поэтому находиться на перевале сейчас небезопасно. В районе дежурят два бульдозера, однако к расчистке трассы они приступят только после того, как погода утихнет.

«Об открытии дороги будет сообщено дополнительно», — сообщил Telegram-канал «Дагестанавтодора».

Ранее, 14 декабря, стало известно о том, что в Дагестане восстановили нарушенную из-за ветра и снегопада работу энергообъектов. Ранее сообщалось, что более 50 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.