Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр находился в 135 км восточнее села Мильково.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 69% 778 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в акватории Кроноцкого залива, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«Сегодня утром 15 декабря в акватории Кроноцкого залива произошло сейсмособытие магнитудой 5,4 на глубине 123 км. Эпицентр землетрясения находился в 135 км восточнее села Мильково», — говорится в сообщении.

По датчикам, подземные толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, также в Елизовском районе силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась.