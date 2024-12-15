На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в акватории Кроноцкого залива, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«Сегодня утром 15 декабря в акватории Кроноцкого залива произошло сейсмособытие магнитудой 5,4 на глубине 123 км. Эпицентр землетрясения находился в 135 км восточнее села Мильково», — говорится в сообщении.
По датчикам, подземные толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, также в Елизовском районе силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась.