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Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Начало 2025 года будет богатым на яркие астрономические события, уже в первую неделю января землян ждет мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое они увидят в новом году, сообщили в Московском планетарии.

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Источник: Reuters

«Третье января — пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в планетарии, 16 января случится противостояние Марса. В этот день он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения Красной Планеты.

Астрономы отметили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно заметить с Земли.