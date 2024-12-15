Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6−2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент», — говорится в сообщении, размещенном Uzbekistan Airports.
В Самарканде идет сильный ливневый снег, уточнили РИА Новости в пресс-службе.
Самолёт произвел посадку в аэропорту столицы Узбекистана в 9.17 (7.17 мск) в штатном режиме, добавили в Uzbekistan Airports. В настоящее время экипаж лайнера ожидает улучшения погоды в Самарканде.