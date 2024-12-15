Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега

ТАШКЕНТ, 15 дек — РИА Новости. Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО «Uzbekistan Airports» в Telegram-канале.