Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега

ТАШКЕНТ, 15 дек — РИА Новости. Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО «Uzbekistan Airports» в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6−2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент», — говорится в сообщении, размещенном Uzbekistan Airports.

В Самарканде идет сильный ливневый снег, уточнили РИА Новости в пресс-службе.

Самолёт произвел посадку в аэропорту столицы Узбекистана в 9.17 (7.17 мск) в штатном режиме, добавили в Uzbekistan Airports. В настоящее время экипаж лайнера ожидает улучшения погоды в Самарканде.