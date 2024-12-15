Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике

«По мнению ученых Арктического и антарктического научно-исследовательского института, исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, ожидаемого к середине века, не произойдет. Ледовые условия в арктических морях будут примерно такими же, как сейчас. Даже в самый “легкий” год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь. На период 2030—2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, и ледовые условия в арктических морях будут близкими к современным», — говорится в сообщении.