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Ученые поделились прогнозом по исчезновению льда в Арктике

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исчезновения ледяного покрова в Арктике, ожидаемого к середине века, не произойдет, условия будут примерно такими же, как сейчас, потому что на период 2030—2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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Источник: Reuters

Ранее ученые Гетеборгского университета представили исследование, согласно которому существует риск, что ледяной покров в Арктике из-за изменения погодных условий полностью растает летом, это может произойти до 2030 года, возможно, уже в 2027-м.

«По мнению ученых Арктического и антарктического научно-исследовательского института, исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, ожидаемого к середине века, не произойдет. Ледовые условия в арктических морях будут примерно такими же, как сейчас. Даже в самый “легкий” год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь. На период 2030—2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, и ледовые условия в арктических морях будут близкими к современным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незначительные изменения ледяного покрова в Арктике фиксировались уже в 1990-е годы, а в начале 2000-х годов начались резкие перемены. За семь лет площадь арктического морского льда на пике сезонного минимума — в сентябре, упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом за все время регулярных спутниковых наблюдений с 1979 года.

«За последние годы летняя площадь льда, хоть и варьируются год от года, но в целом сохраняется на новом среднем уровне, который примерно на 20−25% меньше наблюдавшегося в 1979—2000 годах», — отметили в институте.

По данным ученых, минимальных значений ледовитость Северного морского пути в сентябре достигла в 2020 году — 26,3 тысячи квадратных километров. Однако в 2021-м площадь льда в этот период возросла почти на 200 тысяч квадратных километров, а в 2023-м увеличилась до 316 тысяч квадратных километров, хотя температура в российской Арктике в тот год была выше нормы на 1,12 градуса.