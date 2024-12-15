Садоводы возвращаются к корням и вспоминают 70-е: новые дачные веяния

«Когда совсем ничего не было», пишет пользователь, имея в виду под этим 70-е годы, люди придумали бетонированную дорожку с бутом. То есть, в подобную первой неглубокую траншею надо поставить опалубку из досок, на дно насыпать гравий. Потом квадратами выкладываем бетон, тогда в него подмешивали клей ПВА для надежности. А сейчас можно взять хорошую марку. На густой, но еще не застывший бетон выкладываем и впечатываем в него бут средней фракции. Бутовый камень надо, разумеется, закупить. Очень ровной сверху такая дорожка не будет, выглядит как шоколад с цельным орехом, примерно. Но смотрится очень эстетично и «на века». Раньше подобным образом отмостки делали в усадьбах. Подобная «кладка», например, сохранилась в Кусково, вокруг Большой каменной оранжереи.