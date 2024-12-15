Садоводы возвращаются к корням и вспоминают 70-е: новые дачные веяния

Готовь сани летом — старинная истина, которая относится и к садоводам. Зима едва началась, но армия отечественных дачников уже вовсю ностальгирует по зелени, свежести и просторам родимого участка. Овощеводы, конечно, тоже в теме, узнают и читают про новые сорта. Но все-таки, зимой больше всего грезится по цветам и эстетике, декору загородной жизни. «МК» собрал несколько советов о том, что можно запланировать или уже делать к новому сезону своими руками.
Новое — это забытое старое. Об этом еще раз напомнили в сети, откопав в архивах варианты мощения дорожек своими руками. Раньше почти все так и делали, когда с материалами было не очень и все приходилось «доставать». А сегодня земельные работы стали дороги, цены на материалы кусаются. Любое профессиональное бетонирование дачных путей-дорог, площадок обойдется недешево.
Итак, первый лайфхак — финская (вариант «шведская») вечная дорожка. Делается без бетонирования. Предлагается снять дерн и выкопать траншею глубиной в штык лопаты, чуть шире предполагаемого «полотна». Выложить, с небольшим заходом на борта (лишнее потом обрезать), плотный геотекстиль. Отбортовку сделать из шифера, битого плитняка, устричных раковин (шутка). В общем, понадобится что-то плоское и твердое. «Подушку» засыпать из смеси гравия и песок на ⅔ высоты будущей дорожки. Утрамбовать «без фанатизма», после чего сверху плотно выложить камень-плитняк. Говорят, стоит такая дорожка и держится, без вспучивания и размытий. Возможно, на глинистых почвах стоит взять не обычный геотекстиль, а иглопробивной. Или уложить два слоя текстиля и гравия, пирогом, а сверху уже камень.
Второй вариант дорожки подписчик соцсети нашел в пыльном советском журнале. Вариант более трудоемкий, поскольку предполагает бетон. А стало быть, небольшую бетономешалку надо купить.
«Когда совсем ничего не было», пишет пользователь, имея в виду под этим 70-е годы, люди придумали бетонированную дорожку с бутом. То есть, в подобную первой неглубокую траншею надо поставить опалубку из досок, на дно насыпать гравий. Потом квадратами выкладываем бетон, тогда в него подмешивали клей ПВА для надежности. А сейчас можно взять хорошую марку. На густой, но еще не застывший бетон выкладываем и впечатываем в него бут средней фракции. Бутовый камень надо, разумеется, закупить. Очень ровной сверху такая дорожка не будет, выглядит как шоколад с цельным орехом, примерно. Но смотрится очень эстетично и «на века». Раньше подобным образом отмостки делали в усадьбах. Подобная «кладка», например, сохранилась в Кусково, вокруг Большой каменной оранжереи.
— А из дерна, который сняли для прокладки дорожки, можно сделать дерновую скамью, — подхватывает ландшафтный дизайнер Капитолина Будская. — Наверняка вы про такие скамьи или диваны читали, и видели в усадьбах, например, в Шахматово. Там это скамья Блока.
Дерн плотно укладывают слоями, каждый надо пролить и плотно утрамбовать. Если не хочется слишком долго возиться, можно использовать деревянный каркас скамейки для этого. Верхний слой обычно засыпают черноземом и высевают низкую газонную траву, либо мавританскую смесь, с цветами. Тут, собственно, фантазия работает: можно «наверху» мини-гравийный садик разбить, или цветочный полностью, или еще использовать ампельные растения, почвопокровники и др.
Еще одно необычное для наших широт решение, подпорные клумбы возле строений Будская советует делать вместо отмостки. Особенно если речь идет о легком строении, веранде или летнем доме. Мощение не понадобится, если заранее позаботиться о том, чтобы сделать от дома водоотвод.
Конструкцию «цветущей отмостки» снизу надо поставить на гравий, по бокам оградить листами шифера или выложить из кирпичей. Емкости, образованные «стенками», заполнить плодородной землей. Сажать на такую импровизированную клумбу-рабатку можно композиции из многолетников, в том числе розы-патио, компактные спиреи, барбарисы, гортензии и даже альпийские чубушники. Летники, конечно, небольшие хвойные растения. Для большего декоративного эффекта, подпорная клумба может иметь уступы, быть сделана переменной «этажности».
В предвкушении весны и лета, дизайнеры вообще советуют изучать и творчески переосмысливать чужой опыт, искать публикации в интернете. Например, все знают, что готовые перголы из дерева сейчас очень дорогие, да и обычные арки недешевые. В поместье «Желтая мельница» Вячеслава Полунина дизайнеры уже давно подсмотрели арки-окна. Это когда над дорожкой вместо арки ставят проем окошка, иногда даже несколько, на расстоянии. Для пущего антуража в «окне» висит легкая занавеска. У нас можно поставить и окно с наличниками, для национального колорита. А коты придут туда сами.
Большую арку, перголу или даже тоннель из ивняка тоже сделать совсем несложно. Нужен только каркас, который нужно сделать надежно. Ивовые веточки нарезать, подержать в воде со стимулятором и воткнуть под углом к опорам, так, чтобы они потом образовали ромбы. Поливать и ухаживать за ними надо только на первых порах, зато уже через два года будет галерея «как в графском парке». И останется только подрезать лишние ветки ветви.
Еще одна подсмотренная идея — некрасивые подпорки к яблоням, штыри или палки, к которым привязывают деревья с еще некрепким штамбом, да и стволы, которые некрасиво оголились, можно одеть в «чулки». Связать на спицах или крючком трикотажные «туннели»: расцветки и оформление — какие душе угодно. Фестоны, шнуры, кружева на такой «одежке» для палок и неэстетичных деталей растений только приветствуются.
— Не бойтесь в саду экспериментировать и быть непохожими на соседей, — призывает Будская. — Летом в качестве неожиданных украшений в саду могут быть старые абажуры, торшеры и отвисевшие свое хрустальные люстры. Некрасивый пень или обрубок яблони может стать изюминкой, если украсить его не только цветочными кашпо, а, например, стеклянной мозаикой. Или кружевной салфеткой накрыть. А в дупле старой сливы можно установить фонарь, а можно лицо нарисовать. Заставить «цвести» в садовом декоре можно, что угодно: не только тачки или резиновые сапоги, что честно сказать, в зубах навязло, но, например, сломавшееся кресло или старинную панцирную кровать. Но только не старые автомобильные шины, лебеди из которых ландшафтники прозвали «гуси-гнуси»…
Дизайнер отмечает, что садовая мода в нашей стране все больше возвращается к «корням» и общей непритязательности. Вновь на участках можно увидеть свежепосаженными сирень, рябины, калины, шиповники (особенно отмечает розу сизую и отечественный полузабытый сорт алой ругозы «Царица Севера»). А в палисадниках вновь расцветают георгины, пестрые флоксы, акониты, коровяки, мальвы и «золотые шары» (рудбекия рассеченная). Уход за этими бабушкиными цветами минимальный, зато они растут долго на одном месте, ухода почти не требуют, и радуют дачника пышным цветением.