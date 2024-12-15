Желтая земляника: как вырастить на участке экзотику

Чтобы удивить дачников каким-то новым видом культур, нужно очень постараться. Многие уже давно садят бахчевые плантации, подружились с авокадо, который отлично себя чувствует в горшке на подоконнике, научились ухаживать в теплице за инжиром, ананасом и даже мурайей.
Желтое чудо в саду
Желтая земляника привлекает не только необычными цветом, но и насыщенным вкусом, ароматом, а также хорошей урожайностью. К тому же культура устойчива к различным заболеваниям и считается гипоаллергенной.
— Готовую рассаду земляники «желтое чудо» купить невозможно. По крайней мере, за 10 лет, которые занимаюсь садоводством, я ни разу ее не встречала в продаже. Поэтому решала посадить сама. Очень уж хотелось порадовать своих детей этой ягодкой, — рассказывает Кристина Андрущенко. — Хлопот было немало, зато результат обнадежил. В один сезон спелую землянику мы ели вплоть до морозного октября.
Первым делом садовод занялась высадкой семян. Нужно подготовить небольшую емкость, засыпать ее грунтом для рассады, добавив агроперлит, вермикулит и цеолит. Хорошенько утрамбовать и присыпать сверху обычным речным песком. Крохотные семена аккуратно зубочисткой или пинцетом перенести на грунт, легонько прижимая к земле без сильного заглубления. Завершается процедура посева обильным опрыскиванием из пульверизатора.
— «Домашнюю грядку» с семенами земляники обязательно нужно спрятать в парничок. Его можно соорудить из 5-литровой пластиковой бутылки, предварительно ее разрезав, или, к примеру, разместить емкость с грунтом в прозрачную упаковку от торта, — делится опытом Кристина. — Внимательно следите за почвой — она не должна пересыхать, не забывайте опрыскивать. Особенно когда появляются всходы, которые в чересчур сухой земле могут погибнуть. Спокойно ждем появления первых листочков, до той поры ничем растение не подкармливаем: ему хватает тех минералов, которые изначально добавили в грунт.
Земляника, по словам собеседницы, растет достаточно медленно. Когда образуется два листа, пересаживаем в емкость побольше. Желательно подготовить отдельные стаканчики. Если же берете большой горшок, то высаживайте хрупкие ростки на расстоянии друг от друга. После полива нужно подкормить землянику универсальным удобрением для рассады, содержащим калий, азот, фосфор. Этот состав способствует лучшему развитию корневой системы и росту листьев.
— Когда у земляники образуется 6 основных листочков, она готова к пересадке на постоянное место жительства. Если вы можете обеспечить регулярный полив растения, выбирайте менее солнечную сторону. На моем участке земляника растет под деревьями в приствольном круге, — рассказывает садовод. — Ветви создают полутень. Да и опылителей, то есть пчел, будет предостаточно.
На заметку. При должном каждодневном поливе землянику можно посадить в солнечной части сада. Тогда ягоды будут сочными и крупными. При недостатке влаги урожай будет мелким, а кустик быстро высохнет и погибнет.
Урожай до самых заморозков
Переселяем землянику в грунт из емкости вместе с земляным комом в июне, когда минуют заморозки. В лунке смешиваем пепел и цеолит, который поможет растению быстрее и лучше усваивать питательные элементы.
— После пересадки обязательно обрабатываем «Фитовермом» — этот биологически активный препарат отпугнет долгоносика и гусеницу. А чтобы защитить посадку от нашествия слизней, землю вокруг посыпаю дробленой яичной скорлупой, — отмечает Кристина и делится рецептом подкормки земляники: — Готовлю специальный настой золы из расчета 1 стакан на 10 литров воды. Заливаю золу 1−2 литрами кипятка, настаиваю сутки и добавляю оставшуюся жидкость. Затем сразу после полива под каждый кустик вливаю по 200 миллилитров раствора.
Наш эксперт рекомендует вносить удобрение в активную фазу плодоношения — в августе. Это поможет не только сформироваться большому урожаю, но и подготовиться к зимовке. К слову, желтая земляника в саду у Кристины Андрущенко плодоносит вплоть до октябрьских заморозков.
— На зиму кусты не обрезаю. Только мульчирую травой, чтобы защитить от сильных морозов. Кстати, мульчу (скошенную траву или солому) можно использовать сразу же после посадки ягоды в открытый грунт. Это поможет сберечь влагу в почве, — уточняет она. По весне листья обрабатываю раствором бордоской жидкости по инструкции на упаковке. Когда же начинают формироваться бутоны, защищаю от вредителей «Фитовермом».Самую большую опасность для земляники представляют муравьи. Во-первых, они повышают кислотность почвы и угнетают рост и развитие растений. Во-вторых, разносят тлю, одного из самых опасных врагов многих культур в саду и огороде. В-третьих, повреждают бутоны и поедают плоды. На помощь придут различные средства, которых сегодня в продаже огромное количество.
На заметку. Бороться с муравьями в саду поможет кипяток. Нагрейте в чайнике воду и вылейте ее на муравейник. Правда, это средство эффективно только в том случае, если насекомые на вашем участке появились совсем недавно.
Подытожила рассказ Кристина Андрущенко тем, что процесс выращивания земляники хоть и длительный, но очень интересный.
— Посадкой рассады начинаю заниматься в феврале. Семян высаживаю много, а ростков в разы меньше выходит. В первой фазе их важно сберечь, помочь им расти и развиваться. Урожай собираю в основном в августе-сентябре. Распознать легко: если ягода легко отходит от цветоложа — значит, спелая. Когда же нужно приложить усилия, чтобы ее снять, лучше еще немного подождать. Хотя даже недозревшая земляника очень сладкая и ароматная.
Марина ВАЛАХ, газета «7 дней»