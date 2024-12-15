Желтая земляника: как вырастить на участке экзотику

— На зиму кусты не обрезаю. Только мульчирую травой, чтобы защитить от сильных морозов. Кстати, мульчу (скошенную траву или солому) можно использовать сразу же после посадки ягоды в открытый грунт. Это поможет сберечь влагу в почве, — уточняет она. По весне листья обрабатываю раствором бордоской жидкости по инструкции на упаковке. Когда же начинают формироваться бутоны, защищаю от вредителей «Фитовермом».Самую большую опасность для земляники представляют муравьи. Во-первых, они повышают кислотность почвы и угнетают рост и развитие растений. Во-вторых, разносят тлю, одного из самых опасных врагов многих культур в саду и огороде. В-третьих, повреждают бутоны и поедают плоды. На помощь придут различные средства, которых сегодня в продаже огромное количество.