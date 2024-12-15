Петербург побил снежный максимум. Посмотрите, как выглядит город

Как отмечает ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы. Утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этой зимой. В Ленинградской области сугробы достигли высоты более четверти метра: в Кингисеппе уровень снега поднялся до 25 сантиметров, а в Озерках и Волосово — до 27 сантиметров.