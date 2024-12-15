Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Петербург побил снежный максимум. Посмотрите, как выглядит город

В Петербурге выпало рекордное количество снега за эту зиму. Фонтанка показывает в воскресенье, 15 декабря, как город оказался под снежным покрывалом.

Сейчас в Олбани: -9° 0 м/с 79% 776 мм рт. ст. -5°
9

Сегодня утром Петербург проснулся под пушистым белым одеялом. Снег впервые за эту зиму выпал настолько обильно, укрыв собой улицы города, крыши домов, деревья и машины.

Как отмечает ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы. Утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этой зимой. В Ленинградской области сугробы достигли высоты более четверти метра: в Кингисеппе уровень снега поднялся до 25 сантиметров, а в Озерках и Волосово — до 27 сантиметров.

Напомним, в Петербурге синоптики прогнозировали к понедельнику высоту снежного покрова до 15−20 сантиметров. За выходные может выпасть половина средней месячной нормы осадков.