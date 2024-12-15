В Москве 16 декабря ожидаются резкое ухудшение погоды и оттепель

«В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега», — сказал собеседник агентства. Кроме того, усугубит ситуацию юго-западный ветер, дующий со скоростью 7−12 м/с и с отдельными порывами до 17 м/с. «На дорогах возможна гололедица, днем — снежные заносы», — отметили в Гидрометцентре РФ. При этом, что касается температуры воздуха, то в дневные часы она может подняться в столице до плюс 1 градуса, по области столбики термометров могут показать от минус 3 до 2 градусов.