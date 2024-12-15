В Москве 16 декабря ожидаются резкое ухудшение погоды и оттепель

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Резкое ухудшение погодных условий и оттепель ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.
«В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега», — сказал собеседник агентства. Кроме того, усугубит ситуацию юго-западный ветер, дующий со скоростью 7−12 м/с и с отдельными порывами до 17 м/с. «На дорогах возможна гололедица, днем — снежные заносы», — отметили в Гидрометцентре РФ. При этом, что касается температуры воздуха, то в дневные часы она может подняться в столице до плюс 1 градуса, по области столбики термометров могут показать от минус 3 до 2 градусов.
Предстоящей ночью в регионе также не исключен снег при температуре воздуха от минус 6 до минус 4 градусов в Москве и от минус 8 до минус 3 градусов — по области. В период до 21:00 мск понедельника в мегаполисе и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности, связанный пока только с вероятностью образования гололедицы на дорогах. Данный уровень, как пояснили в Гидрометцентре РФ, символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.
Согласно последнему прогнозу синоптиков на предстоящие несколько суток, 17 декабря в столичном регионе должно быть около нуля градусов, при этом сохранятся снег и метель.
В настоящее время температура воздуха в Москве составляет около минус 4 градусов, периодически идет слабый снег.