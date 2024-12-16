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Вильфанд заявил, что снег лежит практически на 99% территории РФ

По словам научного руководителя Гидрометцентра, из-за неустойчивости погоды на юге, часть снега растает.

Сейчас в Олбани: -2° 2 м/с 63% 771 мм рт. ст. -2°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Снег лежит почти на 99% территории России, впоследствии часть его растает и площадь, покрытая снегом, уменьшится до 97%. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку похолодало и снег выпал в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, то сейчас практически на 99% территории России лежит снег», — сообщил руководитель Гидрометцентра.

Он подчеркнул, что в дальнейшем часть снега все-таки растает ввиду неустойчивости погоды на юге. «Даже если и освободится площадь от снега, то все равно 97% территории будет им покрыто», — заверил Вильфанд.