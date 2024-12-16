Вильфанд заявил, что снег лежит практически на 99% территории РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Снег лежит почти на 99% территории России, впоследствии часть его растает и площадь, покрытая снегом, уменьшится до 97%. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Поскольку похолодало и снег выпал в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, то сейчас практически на 99% территории России лежит снег», — сообщил руководитель Гидрометцентра.
Он подчеркнул, что в дальнейшем часть снега все-таки растает ввиду неустойчивости погоды на юге. «Даже если и освободится площадь от снега, то все равно 97% территории будет им покрыто», — заверил Вильфанд.