Опытные дачники закапывают сырые яйца в огороде — урожая больше в 2 раза: рабочий лайфхак

В современных садовых центрах сегодня можно встретить огромное количество удобрений и подкормок для растений. Однако, несмотря на это, многие дачники предпочитают обогащать свой огород исключительно натуральными средствами. Применение яичной скорлупы в делах огородных уже никого не удивляет. Чего не скажешь об использовании сырых яиц в качестве удобрения.
Опытные агрономы поддерживают эту инициативу дачников. Они подчеркивают, что сырые яйца содержат в большом количестве кальций, необходимый растениям для здорового развития и формирования плодов. Поэтому, зарывая яйца в грунт на грядках, вы можете обогатить почву необходимыми микроэлементами и улучшить ее плодородие.
Важно отметить, что помимо явной пользы, этот метод подкормки несет один существенный недостаток. При гниении сырые яйца, как правило, издают неприятный запах, который распространится на весь участок. Поэтому лучше закапывать их поглубже.