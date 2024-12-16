Опытные дачники закапывают сырые яйца в огороде — урожая больше в 2 раза: рабочий лайфхак

В современных садовых центрах сегодня можно встретить огромное количество удобрений и подкормок для растений. Однако, несмотря на это, многие дачники предпочитают обогащать свой огород исключительно натуральными средствами. Применение яичной скорлупы в делах огородных уже никого не удивляет. Чего не скажешь об использовании сырых яиц в качестве удобрения.