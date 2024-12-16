Как убирают снег в России и других странах

В США снег убирают с учетом региональных климатических особенностей, которые сильно отличаются в разных штатах. Базово на дорогах с низкой интенсивностью движения часто используется укатка снега, чтобы создать безопасный снежный накат. Магистрали очищаются в первую очередь с применением противоледных материалов. Например, в Фарго, штат Северная Дакота, улицы делятся на 6 категорий. Основные улицы очищают уже при 1 см осадков, а тротуары и переулки — только после завершения основных работ. А в городе Стерджен-Бей соль посыпают только после завершения снегопада, чтобы не расходовать лишнее количество материала. А при сильных снегопадах (более 15 см) уборка проводится ночью, чтобы минимизировать влияние на транспортную нагрузку. Снег сначала счищают на обочины, как в России, а затем вывозят.