Как убирают снег в России и других странах

Пиковые снегопады создают вызовы для городских служб по всему миру, говорит руководитель проектов в бюро территориального развития ATLAS Елена Трубина. И справляются они с этими вызовами по-разному. Как именно — указано в местных руководствах по уборке улиц.
Канада.
В Канаде уборка снега строго регламентирована. В Оттаве используют систему приоритезации улиц, разделенных на классы в зависимости от интенсивности движения. Основные улицы очищаются первыми, а дороги в жилых кварталах — при снежном покрове в 7 см и выше. Для магистралей предусмотрено использование мощной техники: роторных снегоочистителей и грейдеров. Снег собирают и транспортируют на снегоплавильные станции, что минимизирует его хранение в городской черте.
Отличие от России — акцент на экологичности процесса, применение технологий, снижающих воздействие на окружающую среду, минимизация использования песка.
Великобритания.
В городе Портсмут для предотвращения обледенения дорог используется скальная соль, которая снижает температуру замерзания воды, отмечает Трубина. Однако соль работает только при наличии движения транспорта, который смешивает снег и соль, способствует таянию. Гравий используется как альтернатива соли, особенно на участках, где соль может повредить растения, деревья или почву. Снег и лед очищаются вручную или с использованием снегоуборочной техники (например, плужных установок). Дороги разделяют на 3 категории приоритетности по уборке. Жители города могут самостоятельно убирать тротуары возле своих домов, для этого используют специальные общественные контейнеры с солью, расположенные в доступе в городе.
Отличием от российской практики становится доступность соли для использования жителями, а также уборка жителями самостоятельно.
США.
В США снег убирают с учетом региональных климатических особенностей, которые сильно отличаются в разных штатах. Базово на дорогах с низкой интенсивностью движения часто используется укатка снега, чтобы создать безопасный снежный накат. Магистрали очищаются в первую очередь с применением противоледных материалов. Например, в Фарго, штат Северная Дакота, улицы делятся на 6 категорий. Основные улицы очищают уже при 1 см осадков, а тротуары и переулки — только после завершения основных работ. А в городе Стерджен-Бей соль посыпают только после завершения снегопада, чтобы не расходовать лишнее количество материала. А при сильных снегопадах (более 15 см) уборка проводится ночью, чтобы минимизировать влияние на транспортную нагрузку. Снег сначала счищают на обочины, как в России, а затем вывозят.
Особенность уборки снега — активное вовлечение жителей и частных подрядчиков в уборку придомовых территорий. Это сильно отличается от российских подходов, где такие работы выполняют коммунальные службы. Еще отличие от российской практики — применение смеси соли и экологичных жидкостей для улучшения сцепления покрытия с подошвой, то есть фокус на повышение экологичности применения реагентов.
Финляндия.
В Финляндии уборка снега на дорогах организована также с учетом интенсивности движения. Основные магистрали очищаются в первую очередь, обрабатываются солью или реагентами. Второстепенные дороги часто оставляют с уплотненным снежным покровом, укатывая новый снег, его посыпают гранитной крошкой для повышения сцепления с поверхностью для безопасности ходьбы. Жители при этом самостоятельно очищают тротуары перед своими домами на местных улицах.
В отличие от России, в Финляндии меньше полагаются на химические реагенты и больше на механическую уборку.
Китай.
В Пекине и Шанхае снегопады случаются редко, поэтому акцент делается на предотвращение образования наледи и минимизацию воздействия уборки на окружающую среду. В обоих городах активно используются системы подогрева дорог и тротуаров, а не реагенты, что снижает нагрузку на окружающую среду.
Уборка снега производится механически на магистралях и главных улицах, а тротуары и второстепенные дороги часто очищаются вручную из-за плотной застройки и невозможности проезда уборочной техники. Снег временно складируется на специально отведенных участках, в Шанхае такие зоны часто интегрированы в зеленые буферы и территории. Реагенты используются только в исключительных случаях, в основном применяют песчано-гравийные смеси.
Главное отличие от российской практики — наличие технологий подогрева дорог, отсутствие применения едких реагентов, что положительно влияет на экологическую обстановку. Также в Китае преобладает ручная уборка тротуаров, а не механизированная.
Исландия.
Исландия, благодаря геотермальным ресурсам, минимизирует механическую уборку снега. Большинство дорог и тротуаров в Рейкьявике оснащены подземным обогревом за счет развитой системы трубопроводов, что практически исключает необходимость использования реагентов. Улицы делятся на классы-категории приоритетности обслуживания. Основные улицы очищаются сразу при толщине снега от 2 до 5 см, а второстепенные — при накоплении 5−7 см снега.
Любопытный факт: многие города, включая Рейкьявик, складируют снег сначала на временных участках, а затем часто сбрасывают его в море, учитывая близость городов к побережью. Эта практика оправдана из-за ограниченного пространства для хранения снега и редких долгосрочных отрицательных температур, что делает складирование снега менее эффективным в долгосрочной перспективе. Подобный подход применяется в большинстве городов, расположенных вдоль побережья, особенно в условиях, где экологические нормы позволяют такую утилизацию. В связи с этим применение реагентов ограничено и весь процесс уборки направлен на повышение экологичности процессов.
Это кардинально отличается от российских подходов, где реагенты активно применяются для предотвращения наледи, а снег начинают счищать раньше образования слоя в 7 см.
В России уборка снега основана на использовании большого количества реагентов и механизированной техники, подытоживает Трубина. В отличие от многих зарубежных подходов, акцент уборки в Москве — на удалении снега до асфальта, в то время как фокус в других странах сделан на экологичность процесса или подогрев дорог. Однако сильные снегопады вызывают проблемы даже в странах с развитой инфраструктурой. Например, в Канаде часто возникают задержки в вывозе снега, а в Финляндии снежный накат на второстепенных дорогах вызывает неудобства и опасные ситуации.
В снежных северных странах подходы к уборке снега примерно такие же, как в России, но к снегу на дорогах относятся более терпимо, отмечала ранее главный специалист направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова. Местные жители считают уборку снега не самым эффективным методом, поскольку снег выпадает снова и снова, муниципалитеты не тратятся на обилие снегоуборочной техники, говорит эксперт. Часто владельцы жилья сами расчищают снег перед своими домами, а зимой — легко отказываются от собственных автомобилей в пользу общественного транспорта или даже лыж.
За уборку снега во дворах в России, напоминали в Минстрое, отвечает управляющая организация или ТСЖ.
Если выпал небольшой снег (слоем до 2 см), то дворники должны лишь подмести двор. Если снега больше — сдвинуть сугробы к краю тротуара. Допускается складировать снег на газонах и свободных территориях при условии сохранности зеленых насаждений.
При снегопаде дворники должны очищать тротуары с оживленным движением пешеходов (более 100 человек в час) каждый час, менее оживленные (50−100 человек в час) — каждые два часа, а малопопулярные (менее 50 человек в час) — каждые три часа. Если передвижение по двору становится невозможным, уборка снега должна проводиться непрерывно. При этом при сильном снегопаде расчищается не весь двор, а только проходы для пешеходов. Последствия снегопада должны быть полностью ликвидированы в течение 6 часов после его окончания, подчеркнули в Минстрое.