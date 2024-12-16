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В аэропорту Анадыря задержали вылет четырех самолетов из-за непогоды

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вылет четырех самолетов задержан в аэропорту Анадыря из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

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Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт работает в обычном режиме, просто мы не принимаем и не выпускаем рейсы из-за ветра», — сказали в справочной службе.

Ранее в официальном Telegram-канале департамента промышленной политики Чукотского АО сообщалось, что аэропорт закрыт из-за сильного ветра и обледенения взлетно-посадочной полосы, но позже пост был изменен, все это время аэропорт работал.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, задерживается отправление четырех рейсов: в залив Креста, мыс Шмидта и двух рейсов в Москву.

По информации Гидрометцентра России, в Анадыре восточный ветер со скоростью 13 м/с, порывы до 21 м/с. Температура воздуха — около минус 5 градусов.

В новость внесены изменения (06:48 мск) — передается с исправлением информации в заге, лиде о временном зарытии аэропорта.