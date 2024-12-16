В Москве в понедельник ожидается метель

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали январские сугробы, высота которых местами увеличилась до 26 см. По его словам, за прошлые сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы.