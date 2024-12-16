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Синоптик предупредил о ледяном дожде в Москве

Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве 19 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Олбани: -1° 2 м/с 93% 768 мм рт. ст. -3°
Источник: РБК

16—17 декабря в столице будет идти снегопад, температура будет меняться от нуля до 2 мороза. Позднее столбики термометра понизятся, в ночь на четверг ожидается до 15 градусов ниже нуля, отметил синоптик.

«Это будет самая низкая температура предстоящей недели. В четверг днем температура повысится до −1…-3°С, а сопровождать потепление будут ледяные дожди и гололеды», написал Леус.

20 декабря потеплеет до 3, подобные значения сохранятся и в субботу, отметил специалист.

15 декабря в столице из-за снегопадов на шести метеостанциях зафиксировали сугробы, высота которых соответствовала норме января. Уровень сугробов на ВДНХ составил 19 см, на Балчуге — 16 см, у МГУ — 18 см, в Тушино — 26 см.

Самые высокие сугробы, также соответствующие нормам первого месяца года, обнаружили в Волоколамске и Клину — 29 см, Дмитрове — 27 см, Ново-Иерусалиме — 23 см.