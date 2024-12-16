Синоптик предупредил о ледяном дожде в Москве

«Это будет самая низкая температура предстоящей недели. В четверг днем температура повысится до −1…-3°С, а сопровождать потепление будут ледяные дожди и гололеды», написал Леус.
20 декабря потеплеет до 3, подобные значения сохранятся и в субботу, отметил специалист.
15 декабря в столице из-за снегопадов на шести метеостанциях зафиксировали сугробы, высота которых соответствовала норме января. Уровень сугробов на ВДНХ составил 19 см, на Балчуге — 16 см, у МГУ — 18 см, в Тушино — 26 см.
Самые высокие сугробы, также соответствующие нормам первого месяца года, обнаружили в Волоколамске и Клину — 29 см, Дмитрове — 27 см, Ново-Иерусалиме — 23 см.