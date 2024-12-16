На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

18 июля вулкан Эбеко выбросил несколько столбов пепла высотой 1,5 и 2 км. Шлейф пепла от первого выброса распространялся в юго-западном направлении более чем на 5 км. В Северо-Курильске тогда тоже не ощущали запах сероводорода и не было пеплопада. О повторном выбросе МЧС сообщили через полтора часа. В тот раз шлейф распространился в южном направлении более чем на 5 км.