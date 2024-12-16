На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Утром 16 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступили данные о том, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился более чем на 5 км в восточном направлении, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», 16 декабря в 06:28 (время Камчатское) высота пеплового выброса достигла около 4500 м над уровнем моря.
Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен на острове Парамушир в 7 км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдали, не ощущалось запаха сероводорода, угрозы для населения не было. «Звонков и жалоб от населения не поступало», — добавили в публикации.
Международных трасс движения воздушных судов возле вулкана нет, также около вулкана не было зарегистрированных туристических групп.
18 июля вулкан Эбеко выбросил несколько столбов пепла высотой 1,5 и 2 км. Шлейф пепла от первого выброса распространялся в юго-западном направлении более чем на 5 км. В Северо-Курильске тогда тоже не ощущали запах сероводорода и не было пеплопада. О повторном выбросе МЧС сообщили через полтора часа. В тот раз шлейф распространился в южном направлении более чем на 5 км.
6 мая Эбеко выбросил столб пепла высотой около 4 км. Выброс также регистрировали и 27 апреля, тогда высота столба пепла достигла 4,5 км.