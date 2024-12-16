Последствия урагана «Шидо», бушующего в Индийском океане. Фото

В ночь на 14 декабря на французский архипелаг Майотта, расположенный в Индийском океане, обрушился тропический циклон «Шидо». По заявлению метеорологов, он стал самым сильным более чем за 90 лет.
Сообщается, что порывы ветра достигали скорости 226 км/ч. Из-за бушующего циклона более 15 тыс домохозяйства остались без электричества. Помимо прочего, согласно данным французских информагентств, есть погибшие и пострадавшие.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внимательно следит за ситуацией на Майотте. Для ликвидации последствий на архипелаг был направлен военный самолет со спасателями и необходимым оборудованием.
Собрали в фотогалерею актуальные снимки, чтобы показать последствия урагана «Шидо».
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