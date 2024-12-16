Назван самый соленый в мире водоем

На протяжении десятилетий ученые считали, что водоем постоянно пополняется грунтовыми водами, поднимающимися на поверхность. Однако около десяти лет назад геологи выяснили, что соли в почве в процессе разжижения поглощают влагу из воздуха, а затем они стекают в пруд, смешиваясь с талой водой.