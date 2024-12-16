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Назван самый соленый в мире водоем

Он не замерзает даже при температуре менее −50°С.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде, в одном из самых засушливых мест на земле, находится самый соленой водоем в мире — Дон-Хуан. Как пишет Oddity Central, при глубине всего в десять сантиметров он больше напоминает большую лужу, чем настоящий пруд.

Водоем привлекает ученых с момента его обнаружения в 1961 году. Тогда быстрый анализ воды показал, что концентрация соли в пруду составляет около 40%. Для сравнения: мировой океан содержит от 34% до 37% соли, а знаменитое Мертвое море — 34%.

Несколько других озер в этом же районе скрываются под несколькими метрами льда, но богатые хлоридом кальция воды Дон-Хуана очень редко замерзают. Частицы соли понижают температуру застывания воды, перемещаясь между молекулами и препятствуя образованию кристаллической решётки льда.

На протяжении десятилетий ученые считали, что водоем постоянно пополняется грунтовыми водами, поднимающимися на поверхность. Однако около десяти лет назад геологи выяснили, что соли в почве в процессе разжижения поглощают влагу из воздуха, а затем они стекают в пруд, смешиваясь с талой водой.

Удивительно, но в такой воде живут микроорганизмы. Возможность существования жизни в таких экстремальных условиях позволяет предположить, что жизнь существует или когда-то существовала на таких планетах, как Марс.

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