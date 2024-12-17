Народные приметы на 17 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Женщинам в этот день лучше не заниматься стиркой, так как, согласно приметам, они могут лишиться здоровья и красоты. Также нельзя мыть полы 17 декабря. Считается, что вместе с водой из дома утечет счастье. Если же подметать, из дома вместе с грязью исчезнет и достаток.