Народные приметы на 17 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Как правило, 17 декабря наступало время сильных морозов, поэтому день получил название Варварины Морозы. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!».
Рассказываем, какие приметы есть на 17 декабря 2024 года, а также что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 17 декабря
С 17 декабря связаны следующие приметы погоды:
- восточный ветер дует — предвещает морозы;
- если с утра ясно, то к вечеру похолодает;
- день ясный, а закат в облаках — снег пойдет;
- красный закат в этот день предвещает ясный следующий день;
- ясное звездное небо в ночь на 17 декабря — будух холода, а если звезды плохо видны — быть оттепели;
- если Варварин день выдался пасмурный, небо всё закрыто тучами, то к вечеру начнется снегопад.
Что можно делать 17 декабря
В Варварин день верующие люди стремятся посетить храм и помолиться Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, которая в христианстве считается наказанием.
В народе хозяйки 17 декабря лепили особые вареники и угощали ими гостей. Одно угощение оставляли без начинки. Согласно приметам, тот, кому оно попадалось, столкнется с большими тратами в ближайшее время. А если лакомство было с начинкой, то говорили, что жизнь будет беззаботной и благополучной.
Женщины, которые мечтали родить ребенка, в Варварин день пекли сладкие пряники и раздавали их детям, чтобы привлечь скорое материнство.
А молодые девушки 17 декабря гадали. В этот день они срывали ветки вишни, приносили домой и ставили их в воду. Если до Рождества веточка распустится, то впереди ждут свадьба, счастье и удача, если же нет, то возможны неприятности и недуги.
Что запрещено делать 17 декабря
Наши предки считали, что с Варвариных морозов начинает по земле ходить дед Мороз. Поэтому старались не выходить из дома лишний раз, чтобы в стужу и метель не заблудиться и не замерзнуть.
Женщинам в этот день лучше не заниматься стиркой, так как, согласно приметам, они могут лишиться здоровья и красоты. Также нельзя мыть полы 17 декабря. Считается, что вместе с водой из дома утечет счастье. Если же подметать, из дома вместе с грязью исчезнет и достаток.
Нельзя рассказывать людям о своих трудностях и горе. Согласно народным приметам, неприятностей станет гораздо больше. Не принято и успехами делиться, так как потом из жизни везение уйдет.
В Варварин день не рекомендуется сплетничать и злословить, ведь потом все плохие слова и мысли могут, согласно приметам, вернуться в жизнь человека, который это все плохое наговорил.