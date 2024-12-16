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В Москве и Подмосковье ожидаются сильный снегопад и метель

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Североатлантический циклон, перемещающийся над центральными регионами России, в ближайшие часы принесет снегопад и метель в Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в понедельник в Гидрометцентре РФ.

Сейчас в Олбани: +2° 4 м/с 87% 766 мм рт. ст. -1°
Источник: Агентство «Москва»

«Семнадцатого декабря через Центральный федеральный округ будет перемещаться циклон североатлантического происхождения, на большей части территории пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег, в отдельных районах ожидается метель, ветер с порывами 12−17 м/с, налипание мокрого снега, гололед», — отмечают синоптики.

Ранее они уже объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 21:00 мск до 09:00 мск вторника, 17 декабря. Такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Кроме того, в среду и четверг, 18—19 декабря, в тылу циклона, центр которого уже сместится к тому моменту в сторону Поволжья и Урала, также пройдет снег, не исключены метели и усиление скорости ветра до 17 м/с. Но при этом похолодает: в ночь на среду и днем в середине недели термометры покажут от минус восьми до минус шести градусов, по области — от минус 11 до минус шести градусов. «К вечеру среды температура в Москве понизится до минус 12 градусов, по области — до минус 15 градусов», — добавили в Гидрометцентре РФ.

В ночь на четверг в столичном регионе может похолодать до минус 18 градусов, а вот днем резко потеплеет до нуля градусов.

В настоящее время в Москве и Подмосковье, по наблюдениям корр. ТАСС, снег уже идет, но метели пока нет. Температура воздуха, по данным главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет минус 2,1 градуса. Ранее в комплексе городского хозяйства мэрии Москвы заверили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — призвали специалисты комплекса через официальный телеграм-канал. Коммунальщики просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.