В Москве и Подмосковье ожидаются сильный снегопад и метель

«Семнадцатого декабря через Центральный федеральный округ будет перемещаться циклон североатлантического происхождения, на большей части территории пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег, в отдельных районах ожидается метель, ветер с порывами 12−17 м/с, налипание мокрого снега, гололед», — отмечают синоптики.
Ранее они уже объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 21:00 мск до 09:00 мск вторника, 17 декабря. Такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.
Кроме того, в среду и четверг,
В ночь на четверг в столичном регионе может похолодать до минус 18 градусов, а вот днем резко потеплеет до нуля градусов.
В настоящее время в Москве и Подмосковье, по наблюдениям корр. ТАСС, снег уже идет, но метели пока нет. Температура воздуха, по данным главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет минус 2,1 градуса. Ранее в комплексе городского хозяйства мэрии Москвы заверили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — призвали специалисты комплекса через официальный телеграм-канал. Коммунальщики просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.