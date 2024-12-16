В Москве и Подмосковье ожидаются сильный снегопад и метель

Кроме того, в среду и четверг, 18—19 декабря , в тылу циклона, центр которого уже сместится к тому моменту в сторону Поволжья и Урала, также пройдет снег, не исключены метели и усиление скорости ветра до 17 м/с. Но при этом похолодает: в ночь на среду и днем в середине недели термометры покажут от минус восьми до минус шести градусов, по области — от минус 11 до минус шести градусов. «К вечеру среды температура в Москве понизится до минус 12 градусов, по области — до минус 15 градусов», — добавили в Гидрометцентре РФ.