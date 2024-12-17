Вильфанд: теплая погода на азиатской части РФ продержится до конца недели

«Если говорить о том, как долго продержится теплая погода на азиатской части страны, то даже в пятницу температура будет выше нормы, особенно в Сибири», — сказал он.
Вильфанд добавил, что температура ниже нормы отмечается в Амурской области, Хабаровском крае и на некоторых территориях Северо-Западного федерального округа. «В Северо-Западном федеральном округе на 8−12 градусов температура будет ниже нормы, в Мурманской области — даже на 20 градусов ниже нормы», — отметил руководитель Гидрометцентра.
Ранее Вильфанд сообщал о том, что днем в четверг и пятницу морозы в Ленинградской области могут составить минус 10 градусов. В Мурманской области прогнозировались морозы до минус 35−38 градусов.