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Вильфанд: теплая погода на азиатской части РФ продержится до конца недели

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Температура выше нормы будет держаться на азиатской части России как минимум до пятницы, похолодание же будет наблюдаться на северо-западе страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Freepik

«Если говорить о том, как долго продержится теплая погода на азиатской части страны, то даже в пятницу температура будет выше нормы, особенно в Сибири», — сказал он.

Вильфанд добавил, что температура ниже нормы отмечается в Амурской области, Хабаровском крае и на некоторых территориях Северо-Западного федерального округа. «В Северо-Западном федеральном округе на 8−12 градусов температура будет ниже нормы, в Мурманской области — даже на 20 градусов ниже нормы», — отметил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд сообщал о том, что днем в четверг и пятницу морозы в Ленинградской области могут составить минус 10 градусов. В Мурманской области прогнозировались морозы до минус 35−38 градусов.