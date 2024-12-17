Вильфанд: ноябрь стал третьим самым теплым месяцем в России с 1891 года

«И в среднем в стране нет ни одного пункта, где бы средняя температура осени оказалась ниже нормы, осень была очень теплая. Нужно напомнить, что все-таки мы же пересчитали эти нормы современные, учитывая тренд климатического потепления. И то, что ни в одной точке температура не оказалась ниже нормы при усреднении за все три осенних месяца — это удивительно», — заключил Вильфанд.