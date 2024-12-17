Народные приметы на 18 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Так, ни в коем случае 18 декабря, в принципе, как и в любой другой день, нельзя лгать и нарушать данные обещания. Это считалось дурным знаком. Также не стоит ходить в дом к малознакомым людям. Люди верили, что в доме находится энергетика человека, поэтому можно случайно «унести» ее с собой, в том числе и негативную. Если же такой визит неизбежен, не рекомендуется ругаться с хозяевами, которые вас пригласили.