Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 18 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день верующие чтят память Саввы Освященного. В простонародье святой получил прозвище Сальник, так как наступающая в этот день оттепель приводит к гололеду.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +7° 5 м/с 93% 755 мм рт. ст. -1°
Источник: Freepik

Однако чаще всего мороз в Саввин день крепчал, поэтому на Руси говорили, что святой продолжает Варварино дело, морозя реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Существовала и поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает».

Рассказываем, с какими суевериями и приметами связано 18 декабря 2024 года.

Приметы погоды 18 декабря

На Руси 18 декабря внимательно наблюдали за погодными явлениями, чтобы понять, какой будет оставшаяся часть месяца и что ждать от природы на следующий день.

  • Если день солнечный и морозный, то остаток зимы будет теплым и снежным, а в Новый год будет ясно.
  • Дует сильный ветер — в ближайшие дни жди снежные бури.
  • Теплая погода в этот день сулит затяжную зиму.
  • Громкая тишина в лесу — к скорым морозам.
  • Если морозы перед этим днем стояли, то скоро наступит временная оттепель.

Что можно делать 18 декабря

Согласно народным приметам, в Саввин день обостряется интуиция, активизируются умственные способности и улучшается память. Это золотое время нельзя терять, поэтому лучше 18 декабря отвлечься от посторонних дел и составить планы, обдумать текущие дела.

Саввин день считается благоприятным для сватовства. Наши предки говорили, что заключенные в этот день браки будут самыми крепкими. А чтобы сохранить покой в семье, на Руси проводили обряды.

Предки покупали семь церковных свечей, зажигали их, вставали посредине комнаты и приговаривали: «Огонь горит, в доме мир и покой царит. Семь свечей зажглись, из семьи все ссоры на четыре стороны разошлись. Я их потушу, все плохое от нас отведу». Затем открывали окно, подносили к нему по свече и тушили.

А чтобы в семье сохранился достаток, ночью обязательно клали под подушку монету.

18 декабря считается благоприятным днем для уборки, но только в доме. Если убираться на улице, можно привлечь нечистую силу.

Рукоделие в Саввин день считалось особенно важным — оно обязательно принесет удачу и благополучие. Женщины шили, вязали, вышивали, плели кружева и другие изделия. Они верили, что если в этот день сделать что-то красивое и полезное, оно будет приносить удачу и счастье весь год.

Что запрещено делать 18 декабря

Чтобы не навлечь на себя беду, на Руси соблюдали множество запрещающих примет.

Так, ни в коем случае 18 декабря, в принципе, как и в любой другой день, нельзя лгать и нарушать данные обещания. Это считалось дурным знаком. Также не стоит ходить в дом к малознакомым людям. Люди верили, что в доме находится энергетика человека, поэтому можно случайно «унести» ее с собой, в том числе и негативную. Если же такой визит неизбежен, не рекомендуется ругаться с хозяевами, которые вас пригласили.

Не стоит начинать новые дела, так как только силы потратите, а путного ничего не выйдет. От своих дел отказывались как мужчины, так и женщины, а вместо них время уделяли семье.

Не рекомендуется проводить Саввин день в унынии. Считается, что все негативные мысли материализуются.

Помимо прочего, на Руси не ходили в баню 18 декабря. Особенно это примета касалась беременных девушек. Им строго-настрого запрещалось мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью.