Народные приметы на 18 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Однако чаще всего мороз в Саввин день крепчал, поэтому на Руси говорили, что святой продолжает Варварино дело, морозя реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Существовала и поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает».
Рассказываем, с какими суевериями и приметами связано 18 декабря 2024 года.
Приметы погоды 18 декабря
На Руси 18 декабря внимательно наблюдали за погодными явлениями, чтобы понять, какой будет оставшаяся часть месяца и что ждать от природы на следующий день.
- Если день солнечный и морозный, то остаток зимы будет теплым и снежным, а в Новый год будет ясно.
- Дует сильный ветер — в ближайшие дни жди снежные бури.
- Теплая погода в этот день сулит затяжную зиму.
- Громкая тишина в лесу — к скорым морозам.
- Если морозы перед этим днем стояли, то скоро наступит временная оттепель.
Что можно делать 18 декабря
Согласно народным приметам, в Саввин день обостряется интуиция, активизируются умственные способности и улучшается память. Это золотое время нельзя терять, поэтому лучше 18 декабря отвлечься от посторонних дел и составить планы, обдумать текущие дела.
Саввин день считается благоприятным для сватовства. Наши предки говорили, что заключенные в этот день браки будут самыми крепкими. А чтобы сохранить покой в семье, на Руси проводили обряды.
Предки покупали семь церковных свечей, зажигали их, вставали посредине комнаты и приговаривали: «Огонь горит, в доме мир и покой царит. Семь свечей зажглись, из семьи все ссоры на четыре стороны разошлись. Я их потушу, все плохое от нас отведу». Затем открывали окно, подносили к нему по свече и тушили.
А чтобы в семье сохранился достаток, ночью обязательно клали под подушку монету.
18 декабря считается благоприятным днем для уборки, но только в доме. Если убираться на улице, можно привлечь нечистую силу.
Рукоделие в Саввин день считалось особенно важным — оно обязательно принесет удачу и благополучие. Женщины шили, вязали, вышивали, плели кружева и другие изделия. Они верили, что если в этот день сделать что-то красивое и полезное, оно будет приносить удачу и счастье весь год.
Что запрещено делать 18 декабря
Чтобы не навлечь на себя беду, на Руси соблюдали множество запрещающих примет.
Так, ни в коем случае 18 декабря, в принципе, как и в любой другой день, нельзя лгать и нарушать данные обещания. Это считалось дурным знаком. Также не стоит ходить в дом к малознакомым людям. Люди верили, что в доме находится энергетика человека, поэтому можно случайно «унести» ее с собой, в том числе и негативную. Если же такой визит неизбежен, не рекомендуется ругаться с хозяевами, которые вас пригласили.
Не стоит начинать новые дела, так как только силы потратите, а путного ничего не выйдет. От своих дел отказывались как мужчины, так и женщины, а вместо них время уделяли семье.
Не рекомендуется проводить Саввин день в унынии. Считается, что все негативные мысли материализуются.
Помимо прочего, на Руси не ходили в баню 18 декабря. Особенно это примета касалась беременных девушек. Им строго-настрого запрещалось мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью.