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Народные приметы на 19 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день в православной церкви вспоминают Николая Угодника, которого также называют Чудотворцем. Он был невероятно милостив и добр к другим людям, а также силен своей верой. Так, все богатства, полученные от родителей, святой отдал на благотворительность, а молитвами он разрушил несколько языческих храмов и сотворил невероятные чудеса.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Вокруг Света

Рассказываем, какие приметы есть на 19 декабря, а также что можно делать, а что — нельзя ни в коем случае.

Приметы погоды 19 декабря

Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — «Никола загвоздит то, что Савва намостит». Мороз 19 декабря продолжает крепчать, если, конечно, на Савву, 18 декабря, не было оттепели.

Вот какие приметы погоды связаны с 19 декабря:

  • сколько снега в этот день — столько весной травы будет;
  • если дует южный ветер при понижающемся атмосферном давлении, то следует ждать потепления или снегопада;
  • метель в этот день говорит о том, что снегопад продолжится до Нового года;
  • каков день в Николу зимнего, таков и в Николу летнего (22 мая);
  • если в этот день дороги снегом замело, то и вся зима будет снежной.

Что можно делать 19 декабря

В этот день начиналась череда новогодних гуляний. Считалось, что Николай в образе седого старца спускается на землю и начинает творить чудеса. Говорят, что святой особенно покровительствует детям, поэтому им надо уделять как можно больше внимания.

Девушки в этот день наряжались в лучшие одежды, и не случайно: Никола Зимний открывал путь к сватовству. Считалось, что сделать предложение нужно до Крещения, а после — можно и жениться.

19 декабря считалось последним днем в году, когда нужно отдать все долги. Если этого не сделать, то весь следующий год будут преследовать трудности с финансами.

В народе говорят, что 19 декабря нужно сделать хотя бы одно доброе дело, поэтому принято подавать милостыню нищим, кормить нуждающихся, помогать вдовам и сиротам. Отказывать в помощи нельзя, так как можно оказаться в незавидной ситуации, и никто руку помощи не протянет.

Также принято мириться с близкими, дарить друг другу подарки и приглашать в гости родственников, друзей и даже врагов. Раньше говорили: «На Никольщину зови друга, зови и ворога — оба будут друзья». Гостеприимные хозяева варили пиво, пекли пироги. Празднование продолжалось несколько дней.

Что запрещено делать 19 декабря

В день Николая Чудотворца сложились особые запрещающие приметы.

Нельзя никому желать зла, как и в другие дни, так как иначе самому от этого пострадать можно. По этой же причине не стоит сплетничать и осуждать кого-то.

19 декабря запрещались любые гадания. Согласно народным приметам, любые предсказания не будут верными.

Не разрешается на Чудотворца тяжело работать, причем запрет распространяется и на домашние дела. Если не прислушаться к примете, придется весь следующий год спину гнуть. А еще нельзя мести пол, стирать и выносить мусор, так как вместе с грязью счастье и достаток из дома уйдут.

Не стоит также в этот день заниматься рукоделием. Говорят, что так достатка можно лишиться, а неприятностей будет много.

Не рекомендуется 19 декабря проводить в одиночестве, так как личную жизнь будет сложно устроить. Лучше сходить в гости, куда не следует идти с пустыми руками. Раньше считалось, что, если человек ничего не принес с собой и не одарил хозяев, значит унесет до дома тепло, удачу, благополучие.