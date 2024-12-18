Народные приметы на 19 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Не рекомендуется 19 декабря проводить в одиночестве, так как личную жизнь будет сложно устроить. Лучше сходить в гости, куда не следует идти с пустыми руками. Раньше считалось, что, если человек ничего не принес с собой и не одарил хозяев, значит унесет до дома тепло, удачу, благополучие.